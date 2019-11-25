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      Порошенко рассказал, что ему обещал Джулиани на встрече

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      Джулиани обещал помочь поднять уровень сотрудничества между США и Украиной, – Порошенко / Getty Images

      Петр Порошенко дважды встречался с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Тот обещал пятом президенту Украины, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной.

      Порошенко сказал, что Джулиани не поднимал вопрос "Бурисмы" или Байдена. Об этом он рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде, сообщает "Голос Америки".

      Знайте больше: Глава "Нафтогаза" Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани: что об этом надо знать

      "Господин Джулиани обещал мне помочь поднять уровень нашего (США и Украина) сотрудничества в кибербезопасности", – сказал Порошенко.

      На вопрос, просил ли что-то Джулиани за такие услуги, Порошенко сначала ответил уклончиво.

      Смотрите, я – президент Украины, величественной европейской нации, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И, конечно, я не могу представить такого типа разговоры со мной как с президентом Украины,
      – со ответил президент.

      Отметим, адвокат президента США Руди Джулиани обвинил потенциального кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена в коррупционной деятельности относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.

      Что надо знать о скандале с Байденом и при чем здесь Украина?

      С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

      Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

      • "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.
      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
      • 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.
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      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США Петр Порошенко Новости политики
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