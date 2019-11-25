Порошенко рассказал, что ему обещал Джулиани на встрече

Петр Порошенко дважды встречался с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Тот обещал пятом президенту Украины, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной.

Порошенко сказал, что Джулиани не поднимал вопрос "Бурисмы" или Байдена. Об этом он рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде, сообщает "Голос Америки".

Знайте больше: Глава "Нафтогаза" Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани: что об этом надо знать

"Господин Джулиани обещал мне помочь поднять уровень нашего (США и Украина) сотрудничества в кибербезопасности", – сказал Порошенко.

На вопрос, просил ли что-то Джулиани за такие услуги, Порошенко сначала ответил уклончиво.

Смотрите, я – президент Украины, величественной европейской нации, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И, конечно, я не могу представить такого типа разговоры со мной как с президентом Украины,

– со ответил президент.

Отметим, адвокат президента США Руди Джулиани обвинил потенциального кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена в коррупционной деятельности относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.

Что надо знать о скандале с Байденом и при чем здесь Украина?

С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.