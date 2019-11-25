Порошенко рассказал, что ему обещал Джулиани на встрече
Петр Порошенко дважды встречался с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Тот обещал пятом президенту Украины, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной.
Порошенко сказал, что Джулиани не поднимал вопрос "Бурисмы" или Байдена. Об этом он рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде, сообщает "Голос Америки".
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"Господин Джулиани обещал мне помочь поднять уровень нашего (США и Украина) сотрудничества в кибербезопасности", – сказал Порошенко.
На вопрос, просил ли что-то Джулиани за такие услуги, Порошенко сначала ответил уклончиво.
Смотрите, я – президент Украины, величественной европейской нации, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И, конечно, я не могу представить такого типа разговоры со мной как с президентом Украины,
– со ответил президент.
Отметим, адвокат президента США Руди Джулиани обвинил потенциального кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена в коррупционной деятельности относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.
Что надо знать о скандале с Байденом и при чем здесь Украина?
С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.
Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.
- "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.
- В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
- Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
- 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.