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      Порошенко розповів, що йому обіцяв Джуліані на зустрічі

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      Джуліані обіцяв допомогти підняти рівень співпраці між США та Україною, – Порошенко / Getty Images

      Петро Порошенко двічі зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Той обіцяв п’ятому президентові України, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною.

      Порошенко сказав, що Джуліані не порушував питання "Бурісми" чи Байденів. Про це він розповів на Форумі з міжнародної безпеки у Канаді, повідомляє "Голос Америки".

      Знайте більше: Глава "Нафтогазу" Коболєв готовий свідчити у справі Джуліані: що про це треба знати

      "Пан Джуліані обіцяв мені допомогти підняти рівень нашої (США та України) співпраці у кібербезпеці", – сказав Порошенко.

      На запитання, чи просив щось Джуліані за такі послуги, Порошенко спочатку відповів ухильно.

      Дивіться, я – президент України, величної європейської нації, великої європейської країни, найбільшої за територією в Європі. І, звичайно, я не можу уявити такого типу розмов зі мною як із президентом України,
      – згодом відповів президент.

      Зазначимо, адвокат президента США Руді Джуліані звинуватив потенційного кандидата від демократів на майбутніх виборах Джо Байдена у корупційній діяльності щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

      Що треба знати про скандал із Байденом і до чого тут Україна?

      З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.

      Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.

      • "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.
      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
      • 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.
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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Новини США Дональд Трамп
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