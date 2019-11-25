Порошенко розповів, що йому обіцяв Джуліані на зустрічі

Петро Порошенко двічі зустрічався з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Той обіцяв п’ятому президентові України, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною.

Порошенко сказав, що Джуліані не порушував питання "Бурісми" чи Байденів. Про це він розповів на Форумі з міжнародної безпеки у Канаді, повідомляє "Голос Америки".

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"Пан Джуліані обіцяв мені допомогти підняти рівень нашої (США та України) співпраці у кібербезпеці", – сказав Порошенко.

На запитання, чи просив щось Джуліані за такі послуги, Порошенко спочатку відповів ухильно.

Дивіться, я – президент України, величної європейської нації, великої європейської країни, найбільшої за територією в Європі. І, звичайно, я не можу уявити такого типу розмов зі мною як із президентом України,

– згодом відповів президент.

Зазначимо, адвокат президента США Руді Джуліані звинуватив потенційного кандидата від демократів на майбутніх виборах Джо Байдена у корупційній діяльності щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Що треба знати про скандал із Байденом і до чого тут Україна?

З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.