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      Порошенко рассказал, когда завершат создание Антикоррупционного суда

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      Порошенко анонсировал завершение создания Антикоррупционного суда
      Порошенко анонсировал завершение создания Антикоррупционного суда / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание Высшего антикоррупционного суда завершат в феврале 2019 года. Сейчас уже более 2600 коррупционных преступлений получили "оценку".

      Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на заседании Национального инвестиционного совета 23 января.

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      Заседание проходило в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

      Мы не остановим реформы, хочу вас заверить. Будет продолжаться борьба против коррупции. В феврале завершится развитие антикоррупционного суда,
      – утверждает он.

      Кроме того, Порошенко отметил важность правильного функционирования других составляющих антикоррупционной системы – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

      Президент заявил, что 2600 коррупционных преступлений уже расследованы и "уже получили оценку суда".

      К слову, 21 января еще десять претендентов на должность судей в Антикоррупционный суд выбыли из конкурса. Девять кандидатов не утвердили международные эксперты совместно с Высшей квалификационной комиссией судей.

      Ранее общественные организации опубликовали список кандидатов, недостойных должностей судей Высшего антикоррупционного суда. По оценкам экспертов, почти половина из них имеет сомнительную репутацию.

      Напомним, Верховная Рада проголосовала за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде 21 июня 2018 года. Осенью кандидаты в Антикоррупционный суд прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

      Что такое Высший антикоррупционный суд?
      Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственных НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования: кандидат должен иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики САП НАБУ Антикоррупционный суд Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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