Порошенко розповів, коли завершать створення Антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду завершать в лютому 2019 року. Наразі понад 2600 корупційних злочинів вже отримали "оцінку".

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні Національної інвестиційної ради 23 січня.

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Засідання відбувалось в межах Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

Ми не зупинимо реформи, хочу вас запевнити. Триватиме боротьба проти корупції. В лютому завершиться розбудова антикорупційного суду,

– стверджує він.

Окрім того, Порошенко наголосив на важливості правильного функціонування інших складових антикорупційної системи – Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент заявив, що 2600 корупційних злочинів вже розслідувані і "вже дістали оцінку суду".

До слова, 21 січня ще десять претендентів на посаду суддів до Антикорупційного суду вибули з конкурсу. Дев’ятьох кандидатів не затвердили міжнародні експерти разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.



Раніше громадські організації опублікували список кандидатів, негідних посад суддів Вищого антикорупційного суду. За оцінками експертів, майже половина з них має сумнівну репутацію.



Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запуск закону про Вищий антикорупційний суд 21 червня 2018 року. Восени кандидати до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.