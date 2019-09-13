Порошенко совмещал должности президента и олигарха, – Давидюк

О делах пятого президента Петра Порошенко в ГБР и о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины – в прямом эфире 24 канала в программе "Актуальное интервью" рассказал политолог Николай Давидюк.

Дела на Порошенко в ГБР

– Если бы Петр Порошенко занимался только политикой на посту президента и дела были по политическим мотивам, то это можно было бы назвать политическим преследованием. Поскольку Порошенко совмещал должность президента и был одним из главных в то время олигархов.

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– Олиграх главный сейчас изменился – это однозначно. Однако, если бы Порошенко тогда не был бы олигархом и занимался политикой, то сегодня не было бы 11 дел. Теоретически, максимум – одно. А возможно й его не было бы, потому что это были бы политические мотивы.

– Что-то в отношении Вацлава Гавела в Чехии не открыли дела. Против Нельсона Манделы тоже никто не открывал дела. А открывают на людей, которые занимаются бизнесом, продают активы, скупают их и в разы становятся богаче.

– Однако в данном случае я не верю в правосудие. Ворон ворону в нашей стране пока еще глаз не выклевал.

Петр Порошенко уже четыре месяца не президент и, возможно, они видят в нем конкурента?

– Возможно, они видят в нем кошелек, который может профинансировать следующие выборы. Возможно, они видят то, что это может быть неплохой ресурс и он может быть видимым оппозиционером, который на самом деле оппозиционным не будет. А все его оппозиционность будет завершаться критическими заявлениями.

Порошенко и ГБР



Отметим, что ГБР может только направлять повестки, поскольку Порошенко является народным депутатом и находится под иммунитетом. Применять принудительный привод или другие меры ГБР не может без согласия парламента. Порошенко не приходил на допросы в ГБР в сентябре, несмотря на вызовы 3, 6 и 10 сентября. Зато приходил он на допросы еще 25 июля и 12 августа.



Известно, что Бюро интересуется отменой в 2016 году решения председателя одной из местных райгосадминистраций Николаевской области о зачислении 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса государственного значения. А также возможной фиктивной продажей завода "Кузница на Рыбальском".

Роспуск ЦИК

– Верховная Рада поддержала инициативу президента Зеленского и своим решением распустила действующий состав Центральной избирательной комиссии. Вероятно, президент намерен назначить местные выборы, на что имеет полное право. Юридических возражений к таким действиям нет, однако есть некоторые оговорки.

Важно! Обновление ЦИК: почему уволили всех членов комиссии

– Есть политический страх, что новая ЦИК ничем не будет лучше предыдущей. Ведь желания создать действительно независимый равноудаленный орган у него точно не наблюдается. Он (Зеленский – 24 канал) хочет только свое. Он не видит смысла переподчинить ЦИК, то есть ломать этих людей. Проще завести своих и управлять избирательным процессом так, как ему нравиться. Новая ЦИК будет отличаться тем, что будет более "зеленой".

– Украинские ЦИК до сих пор напоминают советские аналоги. Ведь они готовы обслуживать любую власть, которая пришла, и выполнять все задачи, которые им будут ставить. В частности нарушения на местах, что мы видели на этих выборах, а также на предыдущих и десятках других.

Почему президент Зеленский инициировал увольнение ЦИК?

Причиной инициативы президента Зеленского стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК.



Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатам в народные депутаты. Зеленский вспомнил позицию Центризбиркома по 169 округу в Харькове, где комиссия не регистрировала кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил Александра Грановского.



13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

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