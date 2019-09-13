22:10
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, сьогодні
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, сьогодні
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Порошенко поєднував посади президента й олігарха, – Давидюк

      Актуальне інтерв'ю 30

      Про справи п'ятого президента Петра Порошенка у ДБР і про розпуск Центральної виборчої комісії України – у прямому ефірі 24 каналу у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів політолог Микола Давидюк.

      Справи на Порошенка в ДБР

      – Якби Петро Порошенко займався лише політикою на посаді президента і справи були по політичним мотивам, то це можна було б назвати політичним переслідуванням. Оскільки Порошенко поєднував посаду президента та був одним з найголовніших на той час олігархів.

      Читайте також: Про що допитували Порошенка у ДБР: коментар п'ятого президента

      – Оліграх головний зараз змінився – це однозначно. Проте, якби Порошенко тоді не був би олігархом і займався б політикою, то сьогодні було б не 11 справ. Теоретично, максимум – одна. А можливо ї її не було б, бо це були б політичні мотиви.

      – Чогось про Вацлава Гавела в Чехії не відкрили справи. Проти Нельсона Мандели теж ніхто не відкривав справи. А відкривають на людей, які займаються бізнесом, продають активи, скуповують їх і в рази стають багатшими.

      – Проте в даному випадку я не вірю в правосуддя. Ворон ворону в нашій країні ще поки око не виклював.

      Петро Порошенко вже чотири місяці не президент і можливо вони бачать в ньому конкурента?

      – Можливо, вони бачать в ньому гаманця, який може профінансувати наступні вибори. Можливо, вони бачать те, що це може бути непоганий ресурс і він може бути видимим опозиціонером, який насправді опозиційним не буде. А вся його опозиційність буде завершуватися критичними заявами.

      Порошенко і ДБР

      Зауважимо, що ДБР може тільки направляти повістки, оскільки Порошенко є народним депутатом і перебуває під імунітетом. Застосовувати примусовий привід або інші заходи ДБР не може без згоди парламенту. Порошенко не приходив на допити до ДБР у вересня, попри виклики на 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня. Натомість приходив він на допити ще 25 липня та 12 серпня.

      Відомо, що Бюро цікавиться скасуванням у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області про зарахування 1,5 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення. А також можливим фіктивним продажем заводу "Кузня на Рибальському".

      Розпуск ЦВК

      – Верховна Рада підтримала ініціативу президента Зеленського й своїм рішенням розпустила чинний склад Центральної виборчої комісії. Ймовірно, президент має намір призначити місцеві вибори, на що має повне право. Юридичних заперечень до таких дій немає, проте є певні застереження.

      Важливо! Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії

      – Є політичний острах, що нова ЦВК нічим не буде кращою, за попередні. Адже бажання створити справді незалежний рівновіддалений орган у нього точно не спостерігається. Він (Зеленський – 24 канал) хоче тільки своє. Він не бачить сенсу перепідпорядкувати ЦВК, тобто ламати цих людей. Простіше завести своїх та управляти виборчим процесом так, як йому буде подобатися. Нова ЦВК відрізнятиметься лише тим, що буде більш "зеленою".

      – Українські ЦВК досі нагадують радянські аналоги. Адже вони готові обслуговувати будь-яку владу, яка прийшла і робити всі завдання, які їм ставитимуть. Зокрема порушення на місцях, що ми бачили на цих виборах, а також попередніх та десятках інших.

      Чому президент Зеленський ініціював звільнення ЦВК?Причиною ініціативи президента Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК.

      Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати. Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.

      13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

      Більше – дивіться у відео.

      blog_ava
      Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори
      сьогодні
      20817
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Ігор Коломойський ЦВК
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      сьогодні , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 347
      Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      сьогодні , 19:02 Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали
      2220
      Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      сьогодні , 18:03 Стихії Тадао Андо: бетонні шедеври, що вражають величчю
      472
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      сьогодні , 18:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 1188
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сьогодні , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 1714
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук