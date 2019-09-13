Порошенко поєднував посади президента й олігарха, – Давидюк

Про справи п'ятого президента Петра Порошенка у ДБР і про розпуск Центральної виборчої комісії України – у прямому ефірі 24 каналу у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів політолог Микола Давидюк.

Справи на Порошенка в ДБР

– Якби Петро Порошенко займався лише політикою на посаді президента і справи були по політичним мотивам, то це можна було б назвати політичним переслідуванням. Оскільки Порошенко поєднував посаду президента та був одним з найголовніших на той час олігархів.

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– Оліграх головний зараз змінився – це однозначно. Проте, якби Порошенко тоді не був би олігархом і займався б політикою, то сьогодні було б не 11 справ. Теоретично, максимум – одна. А можливо ї її не було б, бо це були б політичні мотиви.

– Чогось про Вацлава Гавела в Чехії не відкрили справи. Проти Нельсона Мандели теж ніхто не відкривав справи. А відкривають на людей, які займаються бізнесом, продають активи, скуповують їх і в рази стають багатшими.

– Проте в даному випадку я не вірю в правосуддя. Ворон ворону в нашій країні ще поки око не виклював.

Петро Порошенко вже чотири місяці не президент і можливо вони бачать в ньому конкурента?

– Можливо, вони бачать в ньому гаманця, який може профінансувати наступні вибори. Можливо, вони бачать те, що це може бути непоганий ресурс і він може бути видимим опозиціонером, який насправді опозиційним не буде. А вся його опозиційність буде завершуватися критичними заявами.

Порошенко і ДБР



Зауважимо, що ДБР може тільки направляти повістки, оскільки Порошенко є народним депутатом і перебуває під імунітетом. Застосовувати примусовий привід або інші заходи ДБР не може без згоди парламенту. Порошенко не приходив на допити до ДБР у вересня, попри виклики на 3 вересня, 6 вересня та 10 вересня. Натомість приходив він на допити ще 25 липня та 12 серпня.



Відомо, що Бюро цікавиться скасуванням у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області про зарахування 1,5 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення. А також можливим фіктивним продажем заводу "Кузня на Рибальському".

Розпуск ЦВК

– Верховна Рада підтримала ініціативу президента Зеленського й своїм рішенням розпустила чинний склад Центральної виборчої комісії. Ймовірно, президент має намір призначити місцеві вибори, на що має повне право. Юридичних заперечень до таких дій немає, проте є певні застереження.

Важливо! Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії

– Є політичний острах, що нова ЦВК нічим не буде кращою, за попередні. Адже бажання створити справді незалежний рівновіддалений орган у нього точно не спостерігається. Він (Зеленський – 24 канал) хоче тільки своє. Він не бачить сенсу перепідпорядкувати ЦВК, тобто ламати цих людей. Простіше завести своїх та управляти виборчим процесом так, як йому буде подобатися. Нова ЦВК відрізнятиметься лише тим, що буде більш "зеленою".

– Українські ЦВК досі нагадують радянські аналоги. Адже вони готові обслуговувати будь-яку владу, яка прийшла і робити всі завдання, які їм ставитимуть. Зокрема порушення на місцях, що ми бачили на цих виборах, а також попередніх та десятках інших.

Чому президент Зеленський ініціював звільнення ЦВК?Причиною ініціативи президента Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК.



Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати. Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського.



13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

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