В портах Одесщины Россия заблокировала около 40 гражданских судов
Источник:Офис Президента
Российские оккупанты блокируют в Черном море не только торговые корабли. Более 39 гражданских судов также не могут покинуть порты Одесщины из-за захватчиков.
Об этом во время совещания с президентом Владимиром Зеленским рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Глава государства приехал в Одесскую область 17 июня.
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Оккупанты до сих пор блокируют порты Одесщины
В рамках рабочей поездки в Одесскую область Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе. Глава ОВА рассказал о мерах обороны региона и путях организации коридора для вывоза зерна из украинских портов.
По словам Марченко, из-за оккупантов в портах области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира . Также во время встречи обсудили:
- сбор урожая в Одесской области;
- мероприятия по обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой;
- социальное обеспечение внутриперемещенных лиц;
- работу промышленных предприятий области во время войны;
- последствия ракетных ударов русских оккупантов.
В результате вражеских обстрелов погибли 55 жителей области. Также ракеты разрушили целый ряд объектов инфраструктуры.
Кроме того, во время своего визита Зеленский осмотрел многоэтажку, которую повредила вражеская ракета 23 апреля. Тогда жертвами стали 8 человек, среди которых был 3-месячный младенец. Сейчас этот дом уже восстанавливают .
Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье,
– подчеркнул президент.
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Коротко о блокировании Россией украинских портов
- Россия разместила в Черном море свои корабли, которые делают невозможным безопасный проход торговых судов. Более того – кафиры заменяли Черное море.
- Эту информацию подтвердили Турция и Румыния, которые в марте нашли российские мины , дрейфующие в Черном море. Эксперты считают, что его в море может быть до 600 .
- Из-за блокады портов Украина разработала 2 маршрута для экспорта зерна . В частности, он может быть вывезен через территории Румынии и Польши.
- Румынский президент Клаус Иоганнис отметил, что за последний месяц транзит украинской продукции через его страну увеличился в 4 раза .
- В то же время, Россия продолжает воровать украинское зерно и отправлять его в Сирию. Это можно увидеть на спутниковых снимках .
- По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с начала полномасштабной войны кафиры уже вывезли 500 тысяч тонн украинской пшеницы.
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