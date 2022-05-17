С портом и правом мародерства: в Мариуполе говорят, что оккупанты хотят отдать город кадыровцам
Источник:телеграм Петра Андрющенко
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты пытались стереть Мариуполя с лица земли. Однако сейчас открываются и другие планы врага на когда-то процветающий и развитый "город Марии".
Мариуполь собираются отдать "кадыровцам"
О них рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, следующие шаги оккупантов понемногу становятся понятными. Речь не только о том, что враг хочет сделать с городом, но и кого назначат условным куратором его восстановления.
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Наши источники из окружения Иващенко (назначенный оккупантами "мэр" Мариуполя – 24 канал) сообщали о "шефстве" из Чечни. Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим,
– написал Андрющенко.
По словам Андрющенко, для запугивания и подавления сопротивления местных, оставшихся в Мариуполе, оккупанты планируют отдать город вместе с портом "кадыровцам". Более того, они будут иметь право мародерства.
Уже провели "рабочую встречу"
Сегодня, 17 мая, появилось и частичное подтверждение этой информации. В Мариуполе впервые прошла рабочая встреча с участием оккупационной "администрации". Также там присутствовали депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин, куратор оккупации Мариуполя с 2014 года, а также Адам Делимханов и Ахммед Долгаев, являющиеся частью политической власти Чечни.
Рабочая встреча оккупационных властей и "кадыровцев" в Мариуполе / Фото из телеграм-канала Андрющенко Time
Они цинично обсуждали планы "восстановления Мариуполя". Однако Петр Андрющенко отметил, что на самом деле эта встреча больше напоминала оценку и инвентаризацию оставшегося. "Кадыровцы" же на ней вели себя как хозяева.
"Итак, один из возможных сценариев начал реализовываться. Продолжаем следить за развитием событий", — подытожил Андрющенко.
Последние новости из Мариуполя
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается.
- Напомним, 16 мая из комбината "Азовсталь" начали эвакуировать защитников Мариуполя. В частности, 53 тяжелораненых военных вывезли в медицинское учреждение в Новоазовске. Оттуда они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.
- Между тем, россияне делают все возможное, чтобы гражданские мариупольцы не могли выбраться из-под их оккупации. Они ужесточили контрразведывательные мероприятия, и теперь те, кто хочет уехать из города, должны иметь специальные пропуска. Получить их непросто.