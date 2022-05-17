С портом и правом мародерства: в Мариуполе говорят, что оккупанты хотят отдать город кадыровцам

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты пытались стереть Мариуполя с лица земли. Однако сейчас открываются и другие планы врага на когда-то процветающий и развитый "город Марии".

Мариуполь собираются отдать "кадыровцам"

О них рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, следующие шаги оккупантов понемногу становятся понятными. Речь не только о том, что враг хочет сделать с городом, но и кого назначат условным куратором его восстановления.

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Наши источники из окружения Иващенко (назначенный оккупантами "мэр" Мариуполя – 24 канал) сообщали о "шефстве" из Чечни. Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим,

– написал Андрющенко.

По словам Андрющенко, для запугивания и подавления сопротивления местных, оставшихся в Мариуполе, оккупанты планируют отдать город вместе с портом "кадыровцам". Более того, они будут иметь право мародерства.

Уже провели "рабочую встречу"

Сегодня, 17 мая, появилось и частичное подтверждение этой информации. В Мариуполе впервые прошла рабочая встреча с участием оккупационной "администрации". Также там присутствовали депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин, куратор оккупации Мариуполя с 2014 года, а также Адам Делимханов и Ахммед Долгаев, являющиеся частью политической власти Чечни.

Рабочая встреча оккупационных властей и "кадыровцев" в Мариуполе / Фото из телеграм-канала Андрющенко Time

Они цинично обсуждали планы "восстановления Мариуполя". Однако Петр Андрющенко отметил, что на самом деле эта встреча больше напоминала оценку и инвентаризацию оставшегося. "Кадыровцы" же на ней вели себя как хозяева.

"Итак, один из возможных сценариев начал реализовываться. Продолжаем следить за развитием событий", — подытожил Андрющенко.

Последние новости из Мариуполя

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается.

Напомним, 16 мая из комбината "Азовсталь" начали эвакуировать защитников Мариуполя. В частности, 53 тяжелораненых военных вывезли в медицинское учреждение в Новоазовске. Оттуда они должны быть возвращены на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Между тем, россияне делают все возможное, чтобы гражданские мариупольцы не могли выбраться из-под их оккупации. Они ужесточили контрразведывательные мероприятия, и теперь те, кто хочет уехать из города, должны иметь специальные пропуска. Получить их непросто.

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