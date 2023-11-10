Посетил Италию, Хорватию и Испанию: ГБР завершило расследование в отношении Дубинского
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении депутата Александра Дубинского, подделавшего документы, чтобы выехать за границу. Незаконно скандальному депутату удалось дважды побывать в Италии, Хорватии и Испании.
В пресс-службе ведомства не называют имени, но из указанных данных понятно, что речь идет именно об Александре Дубинском. Нардеп еще 8 августа объявили подозрение о подлоге документов для выезда за границу.
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ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу.
В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание – сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник,
– сообщили в ГБР.
Отмечают, что во время пребывания за границей депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в его пригороде.
Теперь с материалами уголовного производства ознакомят подозреваемого и дело передадут в суд.Кстати, недавно Дубинский получил еще одно подозрение – в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. С 6 ноября депутат находится под круглосуточным домашним арестом.
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Что известно о "вояже" Дубинского
- 3 августа детективы ГБР совместно с СБУ проводили обыски у нардепа из-за того, что тот под видом лечения отца уехал на отдых за границу. Тогда Дубинский назвал действия силовиков "политическим преследованием".
- В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила в инстаграм его пребывание в Барселоне.
- Хотя депутат и уехал за границу для сопровождения отца на лечение, последний уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно без сопровождения нардепа.
- Кроме того, следователи расследовали, как в период пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в частности, в государственные органы. По мнению следствия, это может свидетельствовать об их подлоге.