Пошли по грибы и не вернулись: на Прикарпатье нашли тела двух мужчин

На Прикарпатье спасатели нашли тела двух мужчин, которые ушли в лес по грибы. Один исчез в конце июля, а другой – 18 сентября.

Мужчин спасатели обнаружили 20 и 22 сентября соответственно. Об этом рассказали в ГСЧС

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Спасатели нашли тела двух мужчин в лесу

Мужчина, которого нашли 22 сентября, исчез между селами Цинева и Ровня Кольского района. Об этом 18 сентября в 21:30 сообщила дочь грибника. Она объяснила, что отец ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Предварительно сообщали, что ему было 86 лет.

Спасатели искали мужчину. По состоянию на 18 часов 20 сентября, они безрезультатно обследовали ориентировочно 165 гектаров открытой местности и 1000 гектаров – с помощью квадрокоптера.

Ориентировочно в 11:10 22 сентября спасатели поисково-спасательного отделения Выгода совместно с работниками Нацгвардии в лесном массиве между селом Рошняте и Ольховка Кольского района нашли тело мужчины,

– рассказали в ГСЧС

Второй исчез еще в конце июля. 1 августа в 09:45 к спасателям поступило сообщение от работников полиции – к последним обратилась дочь пропавшего, которая сообщила, что ее отец, житель села Пациков Кольского района 31 июля ушел в местный лес по грибы и также не вернулся домой.

К поисковым работам привлекли 5 горноспасателей, 4 работника полиции и местных жителей.

20 сентября в 15 часов житель села Пациков нашел тело мужчины в урочище Долина вблизи их села,

– говорится в сообщении.

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