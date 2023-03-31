В Кремле заявили, что будут обсуждать с Беларусью "перемирие" в Украине
31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусам. В своей речи он неоднократно отмечал необходимость "переговоров" и перемирия между Россией и Украиной.
На это моментально отреагировали в Кремле. Там заявили, что призыв Лукашенко лидеры России и Беларуси обсудят совместно на следующей неделе.
Читайте также "Эхо Холодной войны": как сейчас выглядят места размещения "ядерки" в Беларуси
Свое предложение "перемирия" Лукашенко сможет обсудить с Путиным на следующей неделе
Александр Лукашенко во время своей 3-часовой речи, большая часть которой была посвящена теме войны в Украине, заявил, что Россия и Украина должны заключить "перемирие". Также он много раз отметил, что Украине необходимо уже сейчас сесть за стол переговоров с агрессорами, ведь потом может быть поздно.
Все вы знаете, путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий,
– заявил Лукашенко во время выступления.
Спикер Кремля Дмитрий Песков на такие слова белорусского диктатора ответил, что "контекст Украины не меняется", а полномасштабное вторжение – "единственный способ достичь цели России". Процитировали представителя российские СМИ.
Как сообщили пропагандисты, Песков отметил, что все свои предложения Лукашенко сможет выразить лично Путину на следующей неделе. Отметим, что вскоре в России состоится встреча "Высшего Государственного совета Союзного государства", на которой будут присутствовать белорусский и российский диктаторы.
Обратите внимание Российские военные готовят провокации на белорусско-украинской границе: новый перехват СБУ
Послание Лукашенко белорусам: коротко о главном
Александр Лукашенко во время своего выступления 31 марта выдал немало пропагандистских нарративов о ходе войны России против Украины. Расскажем о нескольких главных тезисах:
- "Злой Запад" виноват во всех бедах, а НАТО "хочет напасть" на Беларусь – Лукашенко продолжил кормить население Беларуси баснями о "нехорошем Западе", который только и пытается ставить палки в колеса Беларуси и захватить весь мир.
- "Российскими войсками в Беларуси руководит президент Беларуси" – такое вот интересное заявление прозвучало из уст самопровозглашенного белорусского президента. Если верить его словам, то выходит, что именно он отдает приказы об обстрелах украинских территорий.
- "Ядерные пожары" не за горами, скоро начнется "третья мировая" – чтобы окончательно запугать всех, Лукашенко отметил, что на горизонте "уже просматривается эскалация конфликта" и даже мировая война с применением ядерного оружия.