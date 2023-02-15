Госдума и Совет Федераций досрочно соберутся на следующий день после послания Путина

Президент Владимир Путин планирует записать обращение к бюрократическому аппарату своего террористического государства. Ожидалось, что на следующий день главный законодательный орган враждебного государства соберется после этого для того, чтобы обсудить внедрение российских законов на оккупированных территориях. Однако это может произойти позже.

Заметим, что речь идет о послании Путина Федеральному собранию, которое должно было состояться еще в прошлом году. Однако кремлевский карлик, вероятно, обратится к российским чиновникам 21 февраля. Впоследствии следует ожидать маразматических новостей из Госдумы России и Совета Федерации (верхней палаты парламента), которые соберутся на внеочередные заседания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Когда именно соберутся – неизвестно

Российские медиа утверждают, что о соответствующем заседании сначала сообщал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Именно он говорил о планах рассмотреть на внеочередных встречах законы о "интеграции" украинских регионов в правовое поле России.

Однако впоследствии заместитель председателя этого органа Николай Журавлев сделал другое заявление. Он отметил, что это внеочередное заседание перенесли с 22 февраля на 1 марта.

Перенос необходим для того, чтобы оперативно рассмотреть ряд изменений в бюджетное и налоговое законодательство,

– пишут российские СМИ со ссылкой на Совет Федерации.

В то же время следует сказать, что в главном законодательном органе России – в Госдуме – констатировали, что нижняя палата парламента и так должна была собраться на заседание. Поэтому ни о какой "внеплановости" речь не может идти.

Словом, кажется, что пока сами российские чиновники не могут разобраться, когда им собираться и какое это будет заседание – "запланированное" или "внеплановое". Ничего удивительного – для враждебного государства такая вакханалия привычна.

Путин, вероятно, готовит концерт к годовщине с начала вторжения

Следует сказать, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что президент Путин произнесет послание к Федеральному собранию 21 февраля в Гостинном дворе.

Кроме того, как заявляют СМИ, Кремль планирует провести в Лужниках масштабный митинг-концерт с участием главы государства. Собственно, Россия собралась "праздновать" годовщину с начала широкомасштабной войны, что кажется чрезвычайно циничным.