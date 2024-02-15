После атаки во Львове перекрывали несколько улиц для движения транспорта

Российская армия утром 15 февраля атаковала Украину ракетами. В результате вражеского обстрела пострадал и город Львов, где после атаки перекрыли несколько улиц для движения транспорта.

Сейчас в городе экстренные службы и коммунальщики ликвидируют последствия российской атаки. Поэтому автомобилистов призвали заранее планировать объездные маршруты по Львову.

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Во Львове перекрыли движение для автомобилистов на нескольких улицах

Максим Козицкий сообщил, что по состоянию на 12:50 транспорт ездит уже в обычном режиме.

В патрульной полиции Львовской области отметили, что после вражеской атаки на улице Научной движение автомобилей будет приостановлено. Это нужно, чтобы ликвидировать последствия российского обстрела.

Внимание! Участники дорожного движения улица Научная перекрыта для движения транспорта,

– отметили правоохранители.

Эту информацию также подтвердил и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что в 16 жилых домах на улице Научной взрывной волной выбило часть окон. Также повреждены машины, которые были припаркованы рядом.

"Сейчас на месте работают все службы. Информация дополняется", – написал глава Львовской ОВА.

Во Львовском городском совете также отметили, что из-за перекрытия улицы Научной автобусы №10, 14, 23, 25, 27, 32 и троллейбус №22 временно будут курсировать по улице Владимира Великого – Троллейбусная – Рубчака.

В то же время трамвай №3 ездит без изменений. Кроме того, во Львовской городской администрации отметили, что сейчас конечная остановка 51 автобуса временно будет возле "Аквапарка".

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