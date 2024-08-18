После длительных и сложных маневров: враг ударил по Киеву "Искандером-К"

Россия запускала ракеты по Украине. Под ударом снова оказалась столица.

Утром 18 августа в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу. В КГВА отметили, что за два часа до ракетного удара враг уже пытался атаковать столицу.

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По целям отработали силы ПВО

Также в КГВА рассказали, что, предварительно, тип вооружения вроде "Искандер-К". Кроме этого, там отметили,, что ракета прибегла к маневрам через территорию нескольких областей.

Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 8:04 в Киеве без разрушений и пострадавших.

В КГВА поблагодарили наших защитникам неба, однако также напомнили, что не стоит пренебрегать собственной безопасностью и лучше спускаться в укрытие во время объявления воздушной опасности.