После ночной атаки на Львовщине обнаружили тело еще одного погибшего
Россия в ночь на 31 марта снова массированно атаковала Украину. На этот раз под ударом оказалась и Львовская область.
Во время массированной атаки Россия попала крылатыми ракетами в объект инфраструктуры на Львовщине. Там обнаружили тело еще одного погибшего.
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Погиб еще один человек
Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что к сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине обнаружили тело еще одного человека.
Он выразил соболезнования родным. 24 Канал присоединяется к соболезнованиям.
Спасатели продолжают поисковые работы,
– добавил председатель Львовской ОГА.
Россия в ночь на 31 марта поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95 и в очередной раз обстреляла Украину.
Как отработала наша ПВО
- Свою атаку враг традиционно начал вечером с запусков "Шахедов", а продолжил утренними ударами ракет.
- По сообщению Воздушных сил, в ночь на 31 марта россияне запустили 11 ударных "Шахедов" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и Крыма.
- В результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА. К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Наши защитники неба делают все возможное, чтобы защитить нас.