После срочного обращения Путин собрал Шойгу и других руководителей силовых ведомств
Вечером 26 июня росСМИ транслировали "мощное" обращение Владимира Путина. Затем диктатор собрал на совещание Шойгу и компанию.
"Бункерный" провел совещание с руководителями силовых структур. Об этом со ссылкой на росСМИ информирует 24 Канал.
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Российский диктатор провел совещание с силовиками
Пропагандисты уже обнародовали краткое видео. На кадрах Путин поблагодарил силовиков за "выполненную работу" за несколько последних дней.
Также заявил, что хочет обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию, а еще задачи, стоящие перед оккупантами "в результате анализа тех событий, которые произошли в стране". Похоже, что в этот раз диктатор забоялся употреблять слово "мятеж".
Заметим, что на совещании был и Сергей Шойгу, правда, почему-то не в военной форме, как обычно. Кроме него, генпрокурор Краснов, секретарь Совбеза Патрушев, министр внутренних дел Колокольцев, глава ФСБ Бортников, директор федеральной службы войск национальной гвардии Золотов, директор федеральной службы охраны Кочнев и глава следственного комитета Бастрыкин.
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"Бункерный" диктатор провел совещание: смотрите видео
Что именно Путин сказал во время обращения
- Начнем с того, что речь Путина анонсировали, как "историческую". Впрочем, диктатора хватило всего на несколько минут. Да и важных заявлений он не сделал.
- В частности, сказал, что на фоне мятежа Евгения Пригожина россияне проявили "сплоченность". Также заявил, что якобы изначально немедленно приняли все необходимые решения, чтобы "нейтрализовать угрозу".
- Диктатор вдруг пожаловался, что на фронте "гибнут наши товары". Также "бункерный" признал, что во время мятежа "задвохсотились" российские пилоты.
- Кроме того, Путин заявил, что участвовавшие в мятеже вагнеровцы смогут поехать в Беларусь, либо подписать контракт с Минобороны, либо уволиться.