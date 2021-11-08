После отставки Любченко: Кабмин уволил четырех заместителей главы Минэкономики

8 ноября 2021 , 13:24
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Источник:

Правительственный портал

В Министерстве экономики активно продолжаются кадровые изменения. Кабмин уволил заместителей главы ведомства.

Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания. Его опубликовали на сайте правительства.

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Кого именно уволили

Согласно распоряжениям, уволили:

  • Владимира Гринюка – с должности первого заместителя министра;
  • Светлану Глущенко –  с должности заместителя министра;
  • Кристину Голубицкую – с должности заместителя министра;
  • Михаила Лева – с должности заместителя министра.
Отметим! В Украине активно происходят кадровые изменения. Только на прошлой неделе уволили Андрея Тарана, Романа Абрамовского, Алексея Любченко, Олега Уруского и Алексея Резникова (его почти сразу же назначили на другую должность). При этом новыми министрами стали Юлия Свириденко и Ирина Верещук.

Изменения в Минэкономики: главное

Автор: Анастасія Мигидюк