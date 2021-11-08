После отставки Любченко: Кабмин уволил четырех заместителей главы Минэкономики

В Министерстве экономики активно продолжаются кадровые изменения. Кабмин уволил заместителей главы ведомства.

Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания. Его опубликовали на сайте правительства.

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Кого именно уволили

Согласно распоряжениям, уволили:

Владимира Гринюка – с должности первого заместителя министра;

– с должности первого заместителя министра; Светлану Глущенко – с должности заместителя министра;

– с должности заместителя министра; Кристину Голубицкую – с должности заместителя министра;

– с должности заместителя министра; Михаила Лева – с должности заместителя министра.

Изменения в Минэкономики: главное

В октябре появилась информация, что в отставку могут отправить Алексея Любченко – экс-министра экономики.

Его заявление на отставку зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады в начале ноября.

Уже 3 ноября Рада уволила Любченко с соответствующей должности.

На его место назначили Юлию Свириденко.