После победы дерусификация должна быть тотальной, – Данилов

В Украине запретили деятельность пророссийские партии. А после победы у нас будет тотальная дерусификация. На уступки Украина не пойдет.

Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его мнению, после победы дерусификация должна быть тотальной.

Это была наша ошибка, когда мы в 1991 году пошли на уступки и начали демократические дискуссии по русскому языку. Надо было сразу эту "гидру" от себя отрубить, мы бы уже жили спокойно в государстве, которое имело бы отношение к ЕС и НАТО.

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что именно такие "колебания" в разные стороны принесли украинцам много вреда.

"Много вреда нам принес и 2004 год, когда мы согласились изменить свою Конституцию, потому что почему-то захотелось России. Кстати, к написанию той Конституции имел непосредственное отношение Виктор Медведчук ", - подчеркнул Данилов.

Также нужно, чтобы наши правоохранительные органы ответственно относились к, например, Сальдо, являющемуся главным коллаборантом.

К сожалению, таких "Сальдо" у нас очень много. Их нужно убирать законным способом, чтобы они не мешали строить наше государство. Есть любовь к России – пожалуйста, с любовью – к России,

– заявил Данилов.

Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо выразил поддержку России . В частности, его заметили на пророссийском митинге с запретной советской символикой. Также он активно выступал за продвижение идей России в Херсонской области.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас вопрос ситуации на фронте – №1. "Однако впоследствии "руки дойдут" до всех тех, кто занимался Харьковскими соглашениями и тому подобное. Этим людям ничего не пройдет, они за все будут отвечать"", – ответил он.

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К слову, президент Владимир Зеленский считает, что русский язык теперь ассоциируется у украинцев только с ужасающими преступлениями, которые враги совершали на нашей земле. По его словам, Россия и ее кафиры сами делают все, чтобы на территории Украины произошла дерусификация. "В течение одного поколения и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – заявил президент.

Дерусификация Украины: последние новости

В то же время в КГГА подчеркнули, что сейчас необходимо полностью избавиться от всего враждебного , в частности, наконец, дерусифицировать наши города. В Украине есть много выдающихся героев, именами которых мы давно должны назвать улицы, площади и города. В ведомстве уже идет дискуссия по переименованию станций метро, улиц и т.д.

А 14 мая было принято решение о декоммунизации названия арки дружбы народов. Теперь она будет называться – Арка Свободы украинского народа. Виталий Кличко отметил, что в городском совете утвердили более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц.

В Харькове переименуют проспект Жукова. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что готов к этому, хотя еще до полномасштабного вторжения России в Украину было иного мнения.

В то же время в Харькове подсчитали улицы с российскими названиями. По результатам почти 260 улиц назвали в честь географических объектов и административных единиц государства-агрессорки, что вдвое больше, чем названий, связанных с географией Украины.

В Николаеве "пропал" памятник россиянину Александру Пушкину, который был на пересечении улиц Пушкинской и Набережной. Власти города и области заявили, что ничего не знают о таинственном исчезновении памятника.

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