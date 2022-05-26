Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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На його думку, після перемоги дерусифікація має бути тотальною.

Це була наша помилка, коли ми 1991 року пішли на поступки і почали демократичні дискусії щодо російської мови тощо. Треба було одразу цю "гідру" від себе відрубати, ми б вже жили спокійно у державі, яка мала б відношення до ЄС та НАТО,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що саме такі "коливання" в різні сторони принесли українцям багато шкоди.

"Багато шкоди нам приніс і 2004 рік, коли ми погодилися змінити свою Конституцію, бо чомусь захотілось Росії. До речі, до написання тієї Конституції мав безпосередній стосунок Віктор Медведчук", – наголосив Данілов.

Також треба, щоб наші правоохоронні органи відповідально ставилися до, наприклад, Сальдо, який є головним колаборантом.

На жаль, таких "Сальдо" в нас дуже багато. Їх треба прибирати у законний спосіб, аби вони не заважали будувати нашу державу. Маєш любов до Росії – будь ласка, з любов’ю – до Росії,

– заявив Данілов.

Довідка! Колишній мер Херсона Володимир Сальдо висловив підтримку Росії. Зокрема, його помітили на проросійському мітингу із забороненою радянською символікою. Також він активно виступав за просування ідей Росії на Херсонщині.

Секретар РНБО наголосив, що зараз питання ситуації на фронті – №1. "Проте згодом "руки дійдуть" до всіх тих, хто займався Харківськими угодами тощо. Цим людям нічого не минеться, вони за все відповідатимуть”", – відповів він.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Даніловим:



До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що російська мова тепер асоціюється в українців лише із жахливими злочинами, які вороги чинили на нашій землі. За його словами, Росія та її окупанти самі роблять усе, щоб на території України відбулася дерусифікація. "Протягом одного покоління і назавжди. Це ще один прояв вашої самовбивчої політики", – заявив президент.

Дерусифікація України: останні новини

Водночас у КМДА наголосили, що зараз необхідно повністю позбутися всього ворожого, зокрема нарешті дерусифікувати наші міста. В України є багато визначних героїв, іменами яких ми б давно мали назвати вулиці, площі та міста. У відомстві вже триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць тощо.

А 14 травня ухвалили рішення про декомунізацію назви арки дружби народів. Тепер вона матиме назву – Арка Свободи українського народу. Віталій Кличко зазначив, що у міській раді затвердили понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць.

У Харкові перейменують проспект Жукова. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що готовий до цього, хоча ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був іншої думки.

Водночас у Харкові підрахували вулиці з російськими назвами. За результатами, майже 260 вулиць назвали на честь географічних об'єктів та адміністративних одиниць держави-агресорки, що вдвічі більше, ніж назв, пов'язаних із географією України.

У Миколаєві "зник" пам'ятник росіянину Олександру Пушкіну, який був на перетині вулиць Пушкінської та Набережної. Влада міста та області заявила, що нічого не знає про таємниче зникнення пам'ятника.

Відео до теми – Данілов: "Перемога буде тоді, коли відіб’ємо Крим"