После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру: вспыхнул пожар, есть разрушения

После полуночи 27 сентября войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по Днепру. К сожалению, не обошлось без повреждений.

Известно, что вспыхнул пожар и фиксируются разрушения. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Смотрите также Украину снова атаковали "Шахеды": для каких областей была угроза

Последствия удара по Днепру

Ночью 27 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Известно, что зафиксированы разрушения.

К счастью, в результате атаки врага пострадавших нет.

Есть разрушения на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали,

– говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, что воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 00:02. Тогда для региона была угроза атаки ударными БпЛА, вероятно, типа "Шахед".

Уже в 00:25 к этому также добавилась и угроза баллистики. Через несколько минут военные призвали жителей Днепра направляться в укрытие. В 00:28 стало известно о громких звуках в городе, о чем сообщили корреспонденты Общественного.