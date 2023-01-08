Пока Россия деградирует, Запад должен готовиться к ее распаду, – Foreign Policy

Когда-то Запад пытался помочь разваливавшемуся Советскому Союзу. Не следует допускать подобных ошибок по отношению к современной России.

Об этом в статье для Foreign Policy пишет профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль. Он отметил, что о поражении России говорится с тех пор, как она не смогла оккупировать Киев.

К теме Мир готовится к тому, чтобы жить без России, – политолог о распаде страны-агрессора

"На самом деле сочетание неудачной войны за границей и хрупкой, напряженной системы внутри России с каждым днем увеличивает вероятность краха. Независимо от того, будет ли это хорошо или плохо для Запада, это результат, к которому политики должны быть готовы", – отметил Мотыль.

Самый вероятный сценарий

По словам профессора политологии, после того, как Владимир Путин лишится власти, начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Они захотят сохранить авторитарную систему и возродить полудемократическое движение, чтобы прекратить войну и реформировать Россию. По мнению ученого, эта борьба лишит Россию остатков военного потенциала.

Мотыль написал, что ослабленный режим поощряет россиян выходить на улицы. Более того, некоторым нероссийским политическим единицам предложат большую самостоятельность. Речь идет о Татарстане, Башкортостане, Чечне, Дагестане и Сахе.

"Учитывая огромные просторы России, долгую историю неспокойных регионов и многочисленные нерусские этнические группы – результат веков имперских завоеваний – единственный сценарий, заслуживающий внимания – это дезинтеграция централизованного контроля и распад", – считает Мотыль.

Интересно Буданов в свой день рождения порезал торт в форме России

Путин также боится распада России

Ученый вспомнил, как распадался Советский Союз. Он отметил, что сейчас Россия очень хрупкое образование, поскольку есть неэффективность гиперцентрализованной политической системы Путина.

В современных условиях хватит только триггера, чтобы подтолкнуть систему к краху. Неудачная война с Украиной, проявившая слабость Путина и его государства, вполне может стать той искрой, которая подожжет ветхие бревна российских институтов,

– написал профессор политологии.

Он напомнил, что Путин говорил в новогоднем обращении об угрозе независимости России. Это значит, что диктатор подразумевает опасность.

Запад должен избежать ошибок

Ученый не знает, будет ли распад России мирным. Он рассказал, что пессимисты считают – Россия будет вести войны со всеми сепаратистскими государствами, а оптимисты отрицают – россияне будут демотивированы и не будут воевать на нескольких фронтах.

"Это не значит, что Запад должен просто сидеть сложа руки, пока Россия деградирует. Необходимо подготовиться к возможному распаду. Политикам следует избегать повторения ошибок прошлого, таких как попытки помочь выжить явно умирающему Советскому Союзу", – сказал профессор.

Распад России: мнения экспертов