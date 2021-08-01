После пожаров в Греции произошло сильное землетрясение
У берегов Греции, где недавно бушевали пожары, 1 августа произошло мощное землетрясение. Магнитуда достигла 5,7, а очаг залегал на глубине 11 километров.
Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 километра к северо-западу от острова Кос в Эгейском море. Там живут около 19 тысяч человек.
Читайте также Аляску всколыхнуло мощнейшее за десятки лет землетрясение: жуткое видео
Однако угрозы цунами не было. Информации о пострадавших тоже нет.
В Греции бушуют пожары
В конце июля в Греции массово вспыхнули лесные пожары. Спасатели тушили 46 очагов возгораний. С большинством из них удалось справиться еще на начальной стадии.
Полиция устанавливает причины пожаров. Ранее греческие власти предостерегли общественность от ненужной работы и путешествий из-за жары, так как температура в Афинах достигла +40 градусов.
Землетрясения в мире: последние новости
- В Таджикистане 10 июля зафиксировали землетрясение. Сила подземных толчков в его эпицентре составила 5 – 6 баллов. В результате стихии погибли 5 человек.
- В июне потрясло Грузию. Эпицентр землетрясения зафиксировали в 176 километрах от Тбилиси. Магнитуда – 3,2.
- В июне несколько раз зафиксировали подземные толчки в украинских Карпатах. Однако они были едва ощутимы.