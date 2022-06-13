После Путина ничего не останется, – Фейгин о сравнении с Петром I

Сравнение Путина с Петром I совершенно неуместно. Российский президент развалил почти все, к чему стремился император.

Об этом во время стрима на ютубе 24 каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он объяснил, что в России все окончательно развалится на следующее утро после смерти Путина.

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"Путина сравнивать с Петром I – вещь неблагодарная. Потому что все же за Петром осталось огромное наследие, хоть и имперское. После Путина ничего не останется из того, что создал Петр (после него же что-то 200 лет просуществовало)", – сказал Фейгин.

Россиян не собираются менять

В то же время российский правозащитник отметил, что сейчас Запад не собирается каким-то образом кардинально менять россиян. Требуют только одного – отказаться от имперских захватов других стран.

Просто хотите отказаться от всего прогрессивного у себя – живите так, но оставьте в покое другие народы, которые так жить не хотят,

– допустил правозащитник позицию Запада.

Кроме того, Фейгин заметил, что по-настоящему правильно было бы сравнивать Путина разве что с Гитлером. Но российский президент даже до него не дотягивает.

Подобные заявления Путина российский правозащитник назвал так называемым актом несамодостаточности, идеологической, в частности. У кремлевского диктатора фактически уже нет времени на изменение своего положению на геополитической арене.

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