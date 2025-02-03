Попал под обстрел на рабочем месте: в больнице Херсона умер работник горсовета

Сегодня, утром 3 февраля, в больнице умер работник коммунального предприятия "Городское дорожное управление". Владимир Васильков попал под российский обстрел 30 января прямо на рабочем месте.

Мужчине было 62 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Что известно о погибшем

Владимир выполнял свои обязанности, когда враг атаковал Корабельный район города. Работник коммунального предприятия получил тяжелые ранения. Несмотря на все усилия врачей, травмы оказались смертельными.

В Херсонской МВА говорят, что за последние несколько суток там потеряли сразу 2 работников, еще 1 – ранен.

В конце прошлой недели российские террористы сбросили с БпЛА взрывчатку на работников КП "Херсонгорсвет". Отец и сын как раз возвращались с работы домой. На месте происшествия погиб 22-летний Андрей Андреевич Скорик, а старшего Андрея Скорика доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Херсон помнит каждого и каждую. Жизнь продолжается ради победы,

– написал Мрочко.

К слову, вчера, 2 февраля, Россия нанесла авиаудар по центру Херсона. Серьезно повреждена жилая зона, пострадали 3 человека, среди них 2 женщины с тяжелыми травмами. Кроме этого, враг атаковал маршрутку, сбросив с дрона взрывчатку. Пострадали 5 гражданских, в том числе 2 детей.

Россия регулярно обстреливает и энергетическую инфраструктуру области – на некоторых участках света нет месяцами.