После скандала с подводными лодками: Франция продаст фрегаты Греции
Источник:DW
После потери контракта с Австралией о поставках подводных лодок, Франция нашла выход. Так, страна договорилась с Грецией о продаже 3 фрегатов.
Что известно о договоре Франции с Грецией
О договоренности стороны заявили 28 сентября. Стоимость контракта оценивают в 3 миллиарда евро.
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Так, в рамках сделки Греция приобретет 3 фрегата проекта Belharra, которые построит французская Naval Group. Кроме того, за Афинами останется возможность докупить еще один корабль.
Во время подписания соглашения с премьером Греции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрыв Австралией контракта на покупку подводных лодок не повлияет на стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.
У нас в этом регионе – миллион сограждан. Там развернуто более 8 тысяч солдат,
– напомнил Макрон.
Он назвал решение Греции приобрести военные корабли "знаком доверия" к французской оборонной индустрии. По его словам, соглашение является частью глубокого "стратегического партнерства" между двумя странами для защиты их общих интересов в Средиземноморье.
"Европейцы должны перестать быть наивными. Когда мы находимся под давлением со стороны государств, которые временами усиливают свою позицию, нам нужно реагировать и показать, что у нас есть сила и способность защитить себя", – подчеркнул французский лидер.
Скандал из-за подводных лодок: детали
- США и Австралия заключили соглашение с Великобританией о создании нового оборонного союза AUKUS. Согласно ему, Австралия получит 8 подводных лодок.
- Такими действиями страна расторгла заключенный контракт с Францией на поставку субмарин. Париж от этого потерял 56 миллиардов евро.
- Франция возмутилась этим и отозвала своих послов из США и Австралии.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такое отношение к Парижу является "неприемлемым".