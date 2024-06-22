После смертельного удара России: в Харькове снова раздался взрыв
22 июня 2024, 17:26Читати новину українською
Источник:"Суспильное Харьков"
Оккупанты 22 июня нанесла удар КАБами по Харькову. Россияне убили по меньшей мере 3 человека, еще более 20 – ранили. Вскоре в городе снова раздался взрыв.
Так, в Харькове снова прогремел взрыв. Воздушная тревога продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.
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Что известно о повторном взрыве в Харькове
В 17:23 журналисты сообщили, что в Харькове снова прогремел взрыв. Заметим, что по состоянию на 17:35 официальной информации о нем пока нет.
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Какие последствия удара России по Харькову 22 июня
- Заметим, что около 15 часов бойцы Путина ударили по городу КАБами. В частности, оккупанты выпустили 4 снаряда УМПБ Д-30 с территории Белгородской области, рассказал руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.
- Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что повреждена исключительно гражданская инфраструктура. В частности, дом, остановки общественного транспорта, магазины и тому подобное.
- Городской голова рассказал, что один КАБ попал в жилой дом, еще три - в другом районе в производственное предприятие. Из-за ударов по предприятию погиб один человек, трое – получили ранения. В результате попадания по жилому дому ранен 21 человек, еще двое – погибли.
- Поэтому по состоянию на 17:00 известно о 3 жертвах и по меньшей мере 25 раненых. Синегубов рассказал, что 16 человек госпитализированы, двое из них – дети. Четверо – в тяжелом состоянии.