После смерти Путина никто в Кремле не сможет объяснить, зачем им война в Украине, – Арестович

Наличие у российского президента Владимира Путина злокачественной опухоли больше не секрет. И после смерти диктатора в России может начаться переоценка ценностей.

Об этом 3 июня рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину, сообщает 24 канал. По его словам, руководство государства-агрессорки, которое переживет нынешнего лидера, не сможет дать ответ на вопрос, для чего была развернута бессмысленная война в Украине.

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Что произойдет в медийном пространстве после смерти Путина: версия Арестовича

Советник главы Офиса Президента считает, что даже после смерти Путина его окружение еще некоторое время будет лгать народу. Чтобы россияне не поняли, что случилось – на телевидении будут транслировать заранее записанные ролики и интервью. Однако эта стратегия сможет прожить не больше двух недель.

В то же время, его смерть запустит глобальный процесс смены власти.

Как только Путин умрет – начнутся обвальные процессы верхушки,

– комментирует Арестович.

Впрочем, самое главное, по его словам, – это вопрос о завершении войны, который поставит руководящая верхушка.

Будет задан вопрос: а зачем вообще разрушать американоцентрический мир? Думаю, никто в военно-политическом руководстве не в состоянии будет объяснить, зачем им вообще война в Украине,

– заметил Арестович.

И вместо того чтобы продолжать войну в Украине, политикум России перейдет к внутренней борьбе – за власть и влияние. В эту историю война в Украине никак не вписывается, считает советник главы ОП.

В то же время, он предостерегает: война в случае смерти Путина не прекратится одномоментно . Единственное, на что можно рассчитывать – уменьшение интенсивности атак со стороны России. Именно в этот период у Украины резко возрастут шансы вернуть Крым и Донбасс , добавил Арестович.

Болезнь Путина: что известно

Арестович уточнил, что знал о заболеваниях кремлевского диктатора еще в 2020 году. По его словам, московские врачи могут продлить жизнь российского президента на время.

"Я думаю, что у России, как у СССР, нет опыта и нет протокольных институций, позволяющих безболезненно пройти смерть вождя", – резюмировал он.

Ранее о критическом состоянии российского диктатора рассказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов . Он отметил, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – рак.

Подобную информацию предоставил российский олигарх , приближенный к Кремлю. По его данным, у Путина – рак крови. Кроме того, анонимные источники сообщают, что у президента России проявляются симптомы безумия.

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