Про це 3 червня розповів позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну, повідомляє 24 канал. За його словами, керівництво держави-агресорки, яке переживе теперішнього лідера, не зможе дати відповідь на питання для чого була розгорнута безглузда війна в Україні.

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Що відбудеться в медійному просторі після смерті Путіна: версія Арестовича

Радник голови Офісу Президента вважає, що навіть після смерті Путіна його оточення ще деякий час брехатиме народу. Щоб росіяни не зрозуміли, що трапилося – на телебачені транслюватимуть заздалегідь записані ролики та інтерв'ю. Проте ця стратегія зможе прожити не довше двох тижнів.

Водночас його смерть запустить глобальний процес зміни влади.

Як тільки Путін помре – почнуться обвальні процеси верхівки,

– коментує Арестович.

Утім найголовніше, за його словами, – це питання про завершення війни, яке поставить собі керівна верхівка.

Буде поставлено питання: а навіщо взагалі руйнувати американоцентричний світ? Думаю, ніхто у військово-політичному керівництві не в змозі буде пояснити, навіщо їм взагалі війна в Україні,

– зауважив Арестович.

І замість того, аби продовжувати війну в Україні, політикум Росії перейде до внутрішньої боротьби – за владу та вплив. У цю історію війна в Україні ніяк не вписується, вважає радник голови ОП.

Водночас він застерігає: війна в разі смерті Путіна не припиниться одномоментно. Єдине на що можна розраховувати – зменшення інтенсивності атак зі сторони Росії. Саме в цей період в України різко зростуть шанси повернути Крим і Донбас, додав Арестович.

Хвороба Путіна: що відомо

Арестович уточнив, що знав про захворювання кремлівського диктатора ще у 2020 році. За його словами, московські лікарі можуть продовжити життя російського президента на якийсь час.

"Я думаю, що у Росії, як у СРСР, немає досвіду і немає протокольних інституцій, які дозволяють безболісно пройти смерть вождя", – резюмував він.

Раніше про критичний стан російського диктатора розповів глава військової розвідки України Кирило Буданов. Він наголосив, що в Путіна одночасно виявили кілька захворювань, одне з яких – рак.

Схожу інформацію надав російський олігарх, наближений до Кремля. За його даними, у Путіна – рак крові. Крім того, анонімні джерела повідомляють, що в президента Росії проявляються симптоми божевілля.

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