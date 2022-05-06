После сокрушительных ударов ВСУ: Россия готовит эвакуацию своих военных с острова Змеиный

Россия готовит "спасательную операцию" на Змеиный остров после эффективной работы украинских Bayraktar TB2 по враждебным позициям на временно оккупированной территории.

По информации издания Defense Express, после ударов, совершенных Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины по враждебным позициям на Змеином в течение 2 – 3 мая, Россия готовится эвакуировать раненых военнослужащих и тела погибших с острова.

Читайте также Россия может устроить провокации 9 мая: что следует помнить украинцам

Как оккупанты планируют вывезти раненых и ликвидированных солдат

По предварительной информации, эвакуацию планируют проводить морским путем.

Скорее всего, операция вывоза тел и раненых будет проходить под прикрытием самолетов Су-30СМ из состава 43 авиаполка морской авиации Черноморского флота России. Именно такие истребители круглосуточно дежурят над временно оккупированным островом.

Саму территорию рашисты используют как разведывательную базу и, вероятно, полигон для спецназовцев, выполняющих задачи на юго-западном побережье Украины.

Бои за остров Змеиный: коротко

Российские оккупационные войска атаковали Змеиный остров в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля. Операцию по захвату острова проводили из крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков".

По радиоканалу по безопасности судоходства оккупанты цинично предложили военнослужащим Измаильского пограничного отряда сдаться. Впрочем, украинские пограничники ответили фразой, ставшей впоследствии одним из символов войны.

После отказа сдать остров, связь с защитниками Змеиного исчезла. Остров оккупировали, пограничников взяли в плен.

26 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

30 апреля украинские воины снова атаковали россиян на острове. На этот раз – из воздуха. Тогда удалось уничтожить 42 оккупанта, 3 зенитных установки, еще одну "Стрелу-10" и технику для связи.

1 мая защитники совершили еще одну успешную атаку на острове. Как следствие – были разбиты 3 зенитных установки и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

2 мая к острову Змеиный подплыло два российских катера типа "Раптор". Наши воины не растерялись и искусно ликвидировали вражеские суда. Известно, что катера уничтожили с помощью Bayraktar.

Впоследствии военные из оперативного командования "Юг" продемонстрировали видео, на котором виден момент попадания в военную технику врага.

Успехи ВСУ и поражение россиян в Черном море прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что после потери "Москвы" россиянам стало сложно контролировать ситуацию в Черном море.

К теме – ВСУ ударили по враждебным позициям на острове Змеиный: смотрите видео