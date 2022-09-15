Вода дальше отходит: у Зеленского рассказали о ситуации на дамбе в Кривом Роге после обстрела

В Кривом Роге ликвидируют последствия ракетного удара россиян по дамбе. По состоянию на 15 сентября вода отходит благодаря оперативной работе служб.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, о том, что вода отходит, можно наблюдать на примере парка Мершавцева.

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Подтопленными остаются 79 частных домов

Кирилл Тимошенко сообщил, что в парке Мершавцева максимальный уровень воды достигал 190 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 65 сантиметров.

Замглавы ОП подчеркнул, что "положительная динамика будет наблюдаться и дальше".

Тимошенко сообщил, что закончили работу по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды.

Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех домах Ингулецкого района, которые пострадали и еще семи домах Центрально-Городского района,

– рассказал он.

Замглавы ОП сообщил, что работы по ликвидации все еще продолжаются. В частности, остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков.

СБУ открыла уголовное производство

В СБУ сообщили, что открыли уголовное производство после обстрелов Карачуновского водохранилища в Днепропетровской области.

Сообщается, что следователи Службы безопасности собирают доказательную базу для привлечения виновных к ответственности.

Теракт россиян в Кривом Роге

В среду, 14 сентября, россияне ударили по Кривому Рогу и попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Из-за российского теракта в Кривом Роге объявили об эвакуации жителей более 20 улиц.

В Офисе Президента сообщали, что из-за ракетного удара на месте попадания – значительная утечка воды. Уровень воды в реке Ингулец начал расти.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в Кривой Рог попали 7 российских ракет. Враг ударил ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.

Террористический акт со стороны россии прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что россия предприняла попытку затопить Кривой Рог.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью ликвидировали аварию на дамбе. Для ликвидации аварии пришлось взорвать две дамбы.

15 сентября российские военные снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По словам Вилкула, было попадание в промышленное предприятие.

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