После взрывов в порту Бейрута в Ливане наконец сформировали правительство
Источник:Middle East Eye
Президент Ливана Мишень Аюн договорился с премьер-министром Наджибом Микати о формировании нового правительства в стране. Предыдущий подал в отставку еще 13 месяцев назад из-за взрыва в Бейруте.
Наджиб Микати в третий раз за 16 лет возглавит ливанское правительство. Переговоры с президентом привали более полутора месяцев.
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В правительстве не будет известных политиков
Несмотря на то, что новый премьер-министр является самым богатым человеком в Ливане, в правительстве не будет известных политиков. Большинство министерств возглавят технократы, которых делегируют парламентские партии.
После завершения переговоров с президентом, новый глава правительства заявил, что надеется на то, что ему удастся преодолеть кризис в Ливане, однако призвал народ "затягивать пояса". Однако Микати настроен оптимистично.
Мы можем преодолеть все препятствия, если будем работать вместе,
– заявил новый премьер-министр.
Среди 24 членов новосформированного правительства будет только 1 женщина – Найла Риачи.
Взрыв в Бейруте: коротко о главном
- 4 августа 2020 года в столице Ливана, Бейруте прогремели два мощных взрыва, которые частично разрушили город.
- Жертвами трагедии стали 214 человек, еще более 6 000 пострадали. Без крыши над головой остались около 300 000 ливанцев.
- Среди жертв 1 украинец – Уильям Азар. Также 56 наших граждан получили травмы.
- Взрывы вызвали 2 750 тонн нитрата аммония, которые 6 лет хранили в порту в ненадлежащих условиях. Из-за этого в стране вспыхнули протесты с требованием отставки правительства. 10 сентября премьер-министр Хасан Диаб объявил о том, что уходит с поста.