После заявления об украинском Крыме: Эрдоган приехал к Путину
29 сентября 2021 , 12:11Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган 29 сентября проведут переговоры. Их считают самыми важными для политиков за последние годы.
Встреча состоится в российском Сочи – через 18 месяцев после последних переговоров Путина и Эрдогана, которые провели в Москве.
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На переговорах Путин и Реджеп обсудят
- конфликты в Сирии и Ливии;
- ситуацию на Южном Кавказе и в Украине;
- расширение экспорта российского газа;
- возможное приобретение Турцией второй партии российского ракетного комплекса С-400, несмотря на недовольство США.
Ожидается, что Эрдоган выступит с требованием соблюдения российской стороной соглашения о прекращении огня в Сирии, заключенного в 2020 году. Кроме того, политики будут говорить о Нагорном Карабахе, за который Армения и Азербайджан осенью 2020 года вели боевые действия.Справка. Турция поддержала наступление Азербайджана. В результате азербайджанская армия отвоевала часть Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые Армения контролировала почти 30 лет. Москва имеет договор об обороне с Арменией, но поддерживает тесные отношения с Азербайджаном.
После перемирия в Карабахе там создали совместный российско-турецкий военный центр наблюдения для контроля за прекращением огня.
Реакция Кремля на слова Эрдогана о Крыме
- Слова президента Турции о том, что Крым украинский, вызвали настоящую истерику в Кремле.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что "такие высказывания накануне визита турецкого президента в Россию оставляют неприятный след".
- Также через несколько дней после этого заявления российский регулятор сообщил об обнаружении в турецких овощах и фруктах опасного вируса.