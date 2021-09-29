После заявления об украинском Крыме: Эрдоган приехал к Путину

Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган 29 сентября проведут переговоры. Их считают самыми важными для политиков за последние годы.

Встреча состоится в российском Сочи – через 18 месяцев после последних переговоров Путина и Эрдогана, которые провели в Москве.

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На переговорах Путин и Реджеп обсудят

конфликты в Сирии и Ливии;

ситуацию на Южном Кавказе и в Украине;

расширение экспорта российского газа;

возможное приобретение Турцией второй партии российского ракетного комплекса С-400, несмотря на недовольство США.

, недавно турецкий лидер в очередной раз подчеркнул, что не признает оккупацию Россией Крымского полуострова и заверил в поддержке территориальной целостности Украины. В Кремле заявили, что высказывания Эрдогана по Крыму не повлияют на его приезд в Россию.

Ожидается, что Эрдоган выступит с требованием соблюдения российской стороной соглашения о прекращении огня в Сирии, заключенного в 2020 году. Кроме того, политики будут говорить о Нагорном Карабахе, за который Армения и Азербайджан осенью 2020 года вели боевые действия.

Реакция Кремля на слова Эрдогана о Крыме

Слова президента Турции о том, что Крым украинский, вызвали настоящую истерику в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что "такие высказывания накануне визита турецкого президента в Россию оставляют неприятный след".

Также через несколько дней после этого заявления российский регулятор сообщил об обнаружении в турецких овощах и фруктах опасного вируса.

Турция поддержала наступление Азербайджана. В результате азербайджанская армия отвоевала часть Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые Армения контролировала почти 30 лет. Москва имеет договор об обороне с Арменией, но поддерживает тесные отношения с Азербайджаном.После перемирия в Карабахе там создали совместный российско-турецкий военный центр наблюдения для контроля за прекращением огня.