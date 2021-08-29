Последние британские войска вывели из Афганистана, США – на завершающем этапе

Великобритания после 20 лет миссии в Афганистане вывела последних своих военных. Вскоре это полностью сделать планируют и Соединенные Штаты. Тем временем Лондон и Париж предлагают создать в Кабуле зону безопасности.

О завершении вывода войск сообщило Министерство обороны Великобритании. В сообщении указано, что последний рейс с военными уже вылетел из Кабула.

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Миссия Британии в Афганистане длилась 20 лет

Впервые британских военных ввели на афганскую территорию еще 20 лет назад – после атак 11 сентября 2001 года. Тогда коалиция имела задачу найти лидеров "Аль-Каиды".

О точке в миссии в своем обращении сообщил и премьер-министр страны Борис Джонсон. Он подчеркнул, что из Афганистана с 13 августа вывезли более 11 тысяч человек.

Посол в Афганистане Лори Бристоу покинул Кабул на борту одного из последних рейсов. Все военные, дипломаты и гражданские служащие уже уехали – это завершение миссии, больше по масштабу которой не было,

– сказал Джонсон.

При этом Джонсон пообещал сохранить британское присутствие у регионов, а также удвоить гуманитарную помощь.

Текст публикации Минобороны Великобритании:

Последний рейс с военнослужащими Вооруженных сил Великобритании вылетел из Кабула. Всем тем, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасающих условиях, чтобы безопасно эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц: спасибо.

Британские военные покинули Афганистан/ Фото Минобороны Великобритании

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Миссия длилась 20 лет / Фото Минобороны Великобритании

США завершают эвакуацию из Афганистана

На финальном этапе вывода войск и эвакуации граждан находятся и США. Чтобы покинуть страну, ждут около тысячи человек.

Того, чтобы военные США покинули Афганистан, ждут талибы. Они говорят, что возьмут под контроль аэропорт в Кабуле.

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В Кабуле хотят создать зону безопасности

Между тем, Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле безопасную зону. Соответствующую резолюцию представят на заседании ООН 30 августа. Это, по словам главы Франции Эммануэля Макрона, позволит продолжить гуманитарные операции.

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