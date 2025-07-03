Орбан снова взялся угрожать Украине: экс-глава МИД сказал, как можно утихомирить Венгрию

Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. На саммит в Брюссель премьер-министр страны Орбан привез результаты так называемого референдума, говоря, что якобы более двух миллионов его соотечественников выступили против вступления Украины в Евросоюз.

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом напомнил, что риторика со стороны Венгрии сначала начиналась с того, что якобы в Украине не любят венгерское национальное меньшинство.

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Как Орбан и Путин одинаково манипулируют

Звучали заявления о том, что нашему государству надо сделать изменения в закон относительно образования, языка, самоуправления, на что украинская сторона интеллигентно реагировала. Это, как отметил Огрызко, был лишь повод для того, чтобы блокировать европейские стремления нашей страны по одной простой причине – потому что Орбан, с его слов, является приспешником Кремля.

"Сейчас, когда по этому вопросу придраться не к чему, потому что Украина пошла на существенные уступки, хотя совершенно ненужные, возникает уже принципиальное несогласие с тем, что Украина должна быть в ЕС и НАТО. Кто этого хочет? Москва руками Орбана и Фицо", – отметил Огрызко.

Орбан использует ту же самую манипуляцию, что и Путин – проводит сомнительные референдумы. Это ему было нужно, чтобы теперь размахивать бумажкой в Европе и кричать, что якобы венгры против вступления Украины в ЕС.

"В этой ситуации вопрос возникает уже не к Орбану, а к Брюсселю, что там собираются с этим делать? Пока там берет верх мысль о том, что надо переждать. Эта позиция является очень слабой, неоригинальной и вредной. На первое место Брюссель выставляет псевдоединство, которое никоим образом сейчас нельзя нарушить и наказать этих двух промосковских политиков", – озвучил Огрызко.

Дипломат отметил, что Орбан сидит на европейских деньгах, которые ему Брюссель выделяет как определенные донаты. Он задумался над тем, что можно было бы найти основание, чтобы эти деньги Орбан не получил. Сделать это, по его убеждению, элементарно. Нужно иметь политическую волю.

Разве есть проблема с тем, чтобы начать процесс лишения Венгрии права голоса за все абсолютно антиевропейские вещи, которые сегодня Орбан делает в своей стране? Надо только захотеть. Однако такого желания, к сожалению, в Брюсселе пока не очень видно,

– отметил Огрызко.

Новая волна расширения, которая состоится до 2030 года, как подытожил дипломат, должна завершиться глубоким реформированием Европейского Союза. Если это не будет сделано, ЕС, по его мнению, превратится в ООН. Если не будет изменена процедура голосования, прекращения права голоса, неполучения средств из бюджета ЕС, то со временем он потеряет свою дееспособность, будет импотентным как ООН.

Напомним, Орбан заявил, что он против вступления Украины в ЕС, аргументируя это тем, что не хочет быть вместе в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны.

Впоследствии премьер-министр Венгрии, объявив результаты так называемого референдума, заявил, что его голос вокруг темы вероятного вступления Украины в ЕС "стал громче". Он озвучил, что якобы более двух миллионов венгров не поддерживают такую инициативу и назвал результаты этого опроса "голыми фактами".