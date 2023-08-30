Трехсотые жалуются: последний госпиталь для раненых вагнеровцев закрыли, – СМИ

30 августа 2023, 19:00
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Источник:

NEXTA

Раненым членам ЧВК "Вагнера" больше негде лечиться. Госпиталь в Анапе на юге России был закрыт.

Вагнеровцы жалуются, что отныне не могут лечиться. Об этом сообщает NEXTA Live.

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Что известно о ситуации

По словам раненых, они были оставлены без медицинской помощи и документов для выплат. В Анапе был последний госпиталь, где они могли лечиться. Вместо этого им предлагают решать все вопросы через колл-центр, но после гибели Пригожина туда нельзя дозвониться.

Издание приводит скриншоты жалоб вагнеровцев и их родственников:

  • разговоры о выплатах кажутся мифом, денег от компании не видели;
  • компания никак не помогает ни с реабилитацией, ни с лечением;
  • за ранения не получили, контракт истек 3 мая;
  • 30 июля всех вывезли из госпиталя и гостиниц;
  • госпиталь не отдал все документы, а без них не оформят пенсию;
  • выписки обещали отправить по почте, с главным врачом не удается связаться.

"А как же своих не бросаем?" – риторически спрашивают журналисты.

В комментариях люди пишут: "карма – она такая", "о чем вы думали, когда шли убивать", "воспользовались и выбросили".

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Последние новости о Пригожине и ЧВК "Вагнера"

  • После гибели Пригожина вагнеровцам вообще не сладко. Были сообщения, что лагерь под Осиповичами разбирают, а их кладбища бетонируют.
  • Многие боялись нового мятежа после смерти предводителя ЧВК, из-за этого в ночь гибели Пригожина даже подняли по тревоге силовиков нескольких южных областей России. Впрочем, никаких мятежей "осиротевшие" вагнеровцы не подняли – разве что подсветили окна в виде креста в здании центра ЧВК.
  • Борис Джонсон считает, что Пригожин все понял, когда падал в самолете. Путина бывший премьер Британии назвал гангстером. Джонсон говорит: "человек сложной судьбы" в устах Путина после гибели Пригожина звучит как "он спит с рыбами".
  • Самого Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Родственники не сообщили, когда и где будет прощание, и оно состоялось в закрытом режиме.

Автор: Ірина Чеботнікова