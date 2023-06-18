Танцевали на руинах здания: появились щемящие кадры последнего звонка в Дергачах
Источник:BBC
В Дергачах Харьковской области провели последний звонок в школах. Дети станцевали выпускной вальс перед разрушенным Домом культуры.
В Дергачах Дом культуры российские захватчики разрушили в ночь на 13 мая 2022 года. Там остались одни развалины.
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Последний звонок на руинах в Дергачах
На опубликованных фото можно увидеть, как школьники станцевали свой выпускной вальс перед разрушенным Домом культуры в Дергачах.
Как рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, это здание было центром культурной жизни города, а с начала полномасштабной войны стало гуманитарным центром и приютом для десятков людей.
Задоренко назвал разрушенное сооружение "символом непокорности" горожан.
Выпускной вальс на руинах Дома культуры / фото BBC
Отметим, что во время российского вторжения в Украину Дергачи подверглись обстрелам и разрушениям во время боев за Харьков. Российские террористы пытались оцепить город, но у них ничего не получилось.
9 марта российские захватчики были выбиты из района вокруг Дергачей. Однако, к сожалению, постоянные обстрелы привели к жертвам среди жителей города.
В частности, 12 мая 2022 года в Дергачах был обстрелян Дом культуры. В результате этого погибли два человека, а четверо были ранены. В следующую ночь на 13 мая это здание было уже полностью разрушено ракетным ударом.
Последний звонок в Украине во время войны
- Напомним, что в Киеве 15 и 16 июня в школах раздался последний звонок. Однако в эти дни в городе звучали и воздушные тревоги. Так, сеть тронуло видео одного из таких прощаний со школой киевских учеников в подземке. Выпускники продолжили праздновать последний звонок прямо в метро и очаровали своим выпускным вальсом во время воздушной тревоги.
- Кроме того, в Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе своей школы, разрушенной россиянами. В марте 2022 года оккупанты сбросили на нее бомбы.