"Может появиться новый военный союз": каковы последствия атаки Ирана на Израиль

После успешного отражения Израилем иранской атаки в ночь на 14 апреля встал вопрос о возможном создании военного союза странами на Ближнем Востоке. Главной целью этого союза может быть противостояние террористической деятельности Ирана.

Об этом 24 Каналу сообщил израильский журналист Цви Зильбер, подчеркнув, что большинство стран Ближнего Востока на сегодня опасаются угрозы со стороны Ирана и готовы противостоять ему. Ведь Иран или угрожает своим соседям, или он их уже покорил себе, как, например, Ирак, Сирию, Ливан и Йемен.

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Главная угроза для стран Ближнего Востока

Мощь Ирана была сильно переоценена. В основном, он предпочел воевать руками прокси.

Это первый удар, который был нанесен Израилю с территории Ирана,

– сказал Зильбер.

Иранская угроза объединила Израиль и арабские страны, что вообще было трудно представить.

Сегодня мы видим, как зарождается новый военный союз. Израиль не является проблемой мира на Ближнем Востоке, а, наоборот, решением этой проблемы. Главная угроза – это Иран, его террористический полумесяц, который он выстраивает в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, и Россия, которая, естественно, является сегодня их главным патроном,

– добавил журналист.

По его словам, после недавней атаки Ирана Израиль снова поверил в свою авиацию. И в этом сильное преимущество Израиля над Украиной, которая не может так же использовать авиацию, которая, как оказалось, является одним из лучших средств ПВО.

Израиль уничтожил 99% целей

По словам Цви Зильбера, украинцы очень хорошо понимают сегодня, что такое 185 "Шахедов", 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет.

Я не помню такого количества ракет, когда россияне били по украинским городам, но в результате 99% этих целей были сбиты Израилем. Ни один из "Шахедов" не долетел до территории Израиля: их сбивали и израильские ВВС, и американцы, британцы. Даже Иордания присоединилась к этой работе,

– подчеркнул Зильбер.

Крылатые ракеты удалось все сбить, а вот баллистические ракеты попали в большую военную базу Неватим, на которой расположен аэродром и полигоны. Ни одна из служб на этой военной базе не прекратила функционировать ни на минуту.

Тяжело ранена была одна бедуинская девочка – очевидно, она пострадала от обломков одной из ракет ПВО, поскольку бедуины ведут кочевой образ жизни и не имеют никаких укрытий.

Иранская пропаганда

Во время массированного удара, который преувеличивался с точки зрения иранской пропаганды, местные жители организовали празднование. И на телевидении показывали кадры, как горит военная база в Техасе.

Иранцы обсуждали это с таким вкусом и рассказывали, что это горит израильская военная база. Но на самом деле это все – пропаганда,

– подытожил журналист.

По израильским источникам, последствия ограничиваются несколькими ракетами, которые взорвались на территории военной базы, и обломками, которыми была ранена семилетняя девочка.

Что известно об атаке Ирана на Израиль