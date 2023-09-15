Последствия атаки россиян на Хмельнитчину: в ОВА показали, куда упали обломки дронов

15 сентября 2023, 14:00
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Источник:

Хмельницкая ОВА

В результате вражеской атаки на Хмельнитчину, в области упали обломки российских дронов "Шахедов". Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры.

В Хмельницкой ОВА показали последствия падения обломков вражеских дронов, которыми враг пытался атаковать область.

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Обломки сбитого "шахеда" упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач.

Последствия падения обломков дронов / Фото Хмельницкой ОВА

Как отметили в ОВА, уже начались ремонтные работы. Информации о пострадавших нет.

Главное об атаке врага

  • 15 сентября утром защитники уничтожили 17 из 17 ударных беспилотников типа "Шахед", которые россияне запустили в воздушное пространство Украины. Все они по разным маршрутам двигались в сторону Хмельницкой области.
  • В воздушных силах отметили, что Россия атаковала Украину ударными беспилотниками с юго-восточного направления, в частности из Приморско-Ахтарского района.
  • После 06:00 в области сообщали о работе противовоздушной обороны в Хмельницкой области.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что, вероятно, оккупанты искали украинские бомбардировщики, которые переносят дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Автор: Анастасія Лукашевська