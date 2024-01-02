Последствия атаки на Киев: спасение людей и разрушенные жилые дома - фото и видео

Утром 2 января в Киеве прогремела серия взрывов. В нескольких районах столицы произошло возгорание в жилых и нежилых постройках. В частности, из-за пожара в многоэтажке Соломенского района есть пострадавшие и жертва.

Спасатели продолжают работать на местах, где произошли падения обломков и пожары. Актуально о пострадавших и последствиях атаки, работе спасателей, рассказывает 24 Канал.

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По данным МВД, на 10:00 оперативные службы работают в шести районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.



Киев после атаки 2 января / Фото Константин и Влада Либеровы

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Последствия атаки на Киев: видео

С многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.



Спасатели эвакуировали с многоэтажки в Соломенском районе 130 человек / Фото МВД



Большинство пострадавших госпитализировали в медучреждения / Фото МВД

! В 11:12 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 33, в том числе 32 из них госпитализированы. Известно, что одна женщина погибла.

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В Киевской области двое погибших

Относительно области во время атаки пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. В частности, на Фастовщине произошло возгорание жилого дома. Два человека погибли.

В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

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