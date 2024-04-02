ГУР нанесло "значительный ущерб" военной цели в Татарстане, – Reuters

Сегодня, 2 марта, российский Татарстан подвергся атаке украинских беспилотников. В результате атаки нанесен "значительный ущерб" военным целям страны-агрессора России.

Издание ссылается на источник в украинской разведке. Рассказываем больше о том, о каких масштабах “убытков” говорится.

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Источник в украинской разведке сообщил Reuters в Киеве, что в результате атаки с использованием беспилотников украинского производства военной цели в Татарстане был нанесен "значительный ущерб",

– говорится в статье.

Последствия атаки

Источники 24 Канала сообщают, что ночная атака на заводы в Татарстане является совместной операцией Службы безопасности и Главного управления разведки.

Повреждение НПЗ

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Эта установка имела мощность в 8 миллионов тонн нефти в год, что составляет 2,6% от общей годовой переработки в России.

! Завод входит в пятерку крупнейших НПЗ россиян.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет рф", – отметил источник.

Удар по заводу по сборке "Шахедов" в "Алабуге"

Ранее источники 24 Канала в спецслужбах сообщали, что целью атаки в этой СЭЗ стал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2". Операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей, сообщил изданию собеседник.

Само же руководство МЭЗ утверждает, что дроны ударили по общежитию местного колледжа "Елабуга Политех". Прокремлевские СМИ пишут о попадании одного дрона, по меньшей мере 7 человек пострадавших.

К слову, в последнее время

Об этом агенство Reuters сообщало по состоянию на 17 марта. Уточнялось, что эта цифра не учитывает операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которое также осуществляет удары по российским НПЗ.