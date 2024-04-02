ГУР нанесло "значительный ущерб" военной цели в Татарстане, – Reuters
Источник:Reuters
Сегодня, 2 марта, российский Татарстан подвергся атаке украинских беспилотников. В результате атаки нанесен "значительный ущерб" военным целям страны-агрессора России.
Издание ссылается на источник в украинской разведке. Рассказываем больше о том, о каких масштабах “убытков” говорится.
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Источник в украинской разведке сообщил Reuters в Киеве, что в результате атаки с использованием беспилотников украинского производства военной цели в Татарстане был нанесен "значительный ущерб",
– говорится в статье.
Последствия атаки
Источники 24 Канала сообщают, что ночная атака на заводы в Татарстане является совместной операцией Службы безопасности и Главного управления разведки.
Повреждение НПЗ
Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Эта установка имела мощность в 8 миллионов тонн нефти в год, что составляет 2,6% от общей годовой переработки в России.Обратите внимание
"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет рф", – отметил источник.
- Удар по заводу по сборке "Шахедов" в "Алабуге"
Ранее источники 24 Канала в спецслужбах сообщали, что целью атаки в этой СЭЗ стал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2". Операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей, сообщил изданию собеседник.
Само же руководство МЭЗ утверждает, что дроны ударили по общежитию местного колледжа "Елабуга Политех". Прокремлевские СМИ пишут о попадании одного дрона, по меньшей мере 7 человек пострадавших.К слову, в последнее время СБУ успешно атаковала по меньшей мере 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.