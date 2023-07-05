Иногда играют в "офицерскую честь": что не так с наказанием для "мятежников"

Среди российских военных растет недовольство: участники мятежа Евгения Пригожина не только не понесли наказание, но могут получить награды. Сам же руководитель ЧВК "Вагнера" получил обратно изъятые во время обысков деньги и оружие.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. В России в воздухе висит вопрос: будут ли наказаны организаторы и участники так называемого "восстания", или им все сойдет с рук?

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"Русские военные иногда тоже играют в "офицерскую честь", и вот сегодня они себя спрашивают: "а как это так, что можно уничтожить 15 пилотов, самолеты, вертолеты, а тебе и твои десять миллиардов наличными вернут, и оружие отдадут?", – сказал политический эксперт.

У военных есть вопросы

Недовольство среди офицеров страны-агрессора необходимо использовать с пользой, а именно – задавать им тот вопрос, который они задают сами себе.

"Речь идет об информационно-психологических операциях, стоит провоцировать их: "как такое возможно?", "почему так происходит?". Это сформирует раскол внутри российских военных элит", – убежден Тизенгаузен.

Раскол в военных кругах России: смотрите видео

Последствия мятежа для Пригожина