Тревога была 7 часов, работала ПВО: что известно о последствиях атаки на Киевщину
Ночью, 8 января, оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Силы ПВО успешно сбили все вражеские цели, однако обломки повредили частный дом в одном из населенных пунктов.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КОВА. Ночью, 8 января, оккупанты нанесли удары по территории Киевской области, используя беспилотники.
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Враг атаковал Киевскую область дронами
Тревога в регионе продолжалась около 7 часов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось сбить все вражеские цели. Среди населения пострадавших нет, также не зафиксировано попаданий в критическую или жилую инфраструктуру.
Однако из-за падения обломков сбитого беспилотника в одном из населенных пунктов поврежден частный дом и забор. Повреждения незначительные: посечен фасад, выбито стекло и повреждены двери.
По состоянию на 08:00 утра правоохранители Киевской области задокументировали все последствия обстрелов. Пострадавших среди жителей не обнаружено. Оперативные группы продолжают работу по фиксации повреждений.
К слову, российская авиация начала применять управляемые авиабомбы для нанесения ударов по Днепропетровской области.
Авиабомбы запускаются с расстояния 40 – 80 километров, а авиационные средства поражения могут достать до прилегающих территорий Днепропетровской области.