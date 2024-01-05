"Достижение наших специалистов – "Кинжал": в Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть ракеты
Источник:ГСЧС
Столица приходит в себя от жестоких обстрелов 29 декабря и 2 января. К сожалению, становится известно о новых погибших, а город и бизнес подсчитывают ущерб.
Компания – производитель тактической одежды M-Tac даже нашла силы шутить после уничтожения их производственных мощностей и склада. "Жизнь нужно прожить так, чтобы россияне потратили на тебя три ракеты Х-101", – написали они.
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ГСЧС показали, как обезвредили российский "Кинжал"
В Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской аэробалистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС – это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа,
– отметили они.
В ведомстве рассказали, что пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева.
Саперы обезвредили боевую часть "Кинжала" в Киеве / Фото ГСЧС
Какие последствия ракетных атак по столице и когда возможна следующая атака
- Больше всего 2 января пострадал Соломенский район, где была разрушена жилая многоэтажка. К несчастью, погибли 32 человека – 4 января обнаружили еще два тела.
- Страшные фотографии разрушений и обездоленных людей появлялись весь день. Впрочем, даже в таких условиях было место для маленьких радостей: пожарные и спасатели выносили из почерневшего дома кошек, собак, птиц и даже рыбок.
- Сергей Наев сказал, что у столичной ПВО пока есть достаточно боеприпасов – их хватит на несколько массированных атак. Но на среднесрочную перспективу этого мало. Юрий Игнат объяснил, что эти слова не следует понимать как "у нас кончились боеприпасы". Такое оружие нам предоставляют в соответствии с потребностями. Украина не может хранить ракеты для ПВО у себя на складах – их сразу попытаются обстрелять.
- По словам спикера ПС, новая массированная ракетная атака может быть в любой момент. Россияне учитывают многие факторы, прежде чем подготовить удар, к тому же, могут изменить дату обстрела.
- 5 января собрался Совет обороны Киева. На Украину идут морозы до -18 градусов, поэтому вероятно повторение прошлого года, когда россияне били по инфраструктуре. Столица готовит пункты несокрушимости.