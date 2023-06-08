Урожай под большой угрозой: эколог оценил риски от взрыва Каховской ГЭС

Кроме проблем с экологией и климатом, уничтожение Каховской ГЭС окажет негативное влияние на экономику Украины. Урожай этого года в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях под большой угрозой.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель главы общественного союза "Экологический совет Криворожья" Эдуард Горевой. По его словам, самые большие проблемы в результате подрыва дамбы будут с овощными культурами.

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"Это будет большой проблемой, в частности для экономики страны. Цена на овощную продукцию будет зависеть от того, какой урожай соберут на этих территориях. К сожалению, этот урожай под большой угрозой", – сказал Горевой.

Подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на экономику Украины: смотрите видео

Ситуация с аграриями очень критическая – на территориях, подвергшихся подтоплению и орошаемых системами на водозаборе Днепра и Ингульца.

Как можно улучшить ситуацию

Проблему с орошением полей можно решить путем переноса водозаборов в русло самого Днепра, но не сразу.

"Водозаборы быстро перенести не удастся, поэтому оросительный сезон в этом году под большой угрозой. Без орошения климат не позволит выращивать эти культуры", – отметил Горевой.

Подрыв Каховской ГЭС: какие последствия для Украины

После подрыва россиянами Каховской ГЭС под водой оказалось 600 квадратных километров Херсонской области. Больше всего от российского теракта пострадало левобережье.

Кроме того, в бассейн реки Днепр попало много вредных веществ, которые потекут в Черное море. В частности, смазка, которая вылилась в результате разрушения Каховской ГЭС, и опасные химические вещества с предприятий, расположенных на берегу реки.

Также остается угроза для Запорожской АЭС. Из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды на атомной электростанции уже снизился на три метра и теперь достигает всего 14 метров.

После деоккупации Украине придется строить новую станцию на месте Каховской ГЭС. Разрушенные Россией постройки, к сожалению, не подлежат восстановлению.