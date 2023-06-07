80% Алешек под водой: оккупанты угрожают расстрелом за эвакуацию

После подрыва Каховской ГЭС десятки населенных пунктов начали уходить под воду. И если на подконтрольных территориях Украины и власти, и все украинцы бросились спасать пострадавших, россияне решили утопить всех.

Первые сообщения о запрете выезжать из подтопленных населенных пунктов появились еще в первый день экоцида. А уже 7 июня руководительница Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала в эфире телемарафона об ужасной ловушке, в которой оказались пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал.

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Алешки затоплены почти полностью, некоторым поселкам повезло еще меньше

Татьяна Гасаненко сообщила, что по состоянию на 14:00 в Алешках над уровнем воды осталось всего 20% города. Однако есть населенные пункты, которым повезло еще меньше, и они пошли полностью под воду.

Чтобы спастись от смерти в воде, люди вышли на чердаки и крыши своих домов. Среди них и пожилые люди, а также тяжелобольные, которые не могут двигаться, и которых спасают близкие.

На крышах и чердаках люди без еды и питьевой воды были вынуждены ночевать. А также надеяться, что потоки воды не разрушат их шаткие островки безопасности, ведь некоторые дома не выдерживают и уходят под воду.

Кроме того, даже дозвониться кому-то, чтобы позвать на помощь почти невозможно – на затопленной территории Алешек не работает российская мобильная связь. Те же, у кого есть украинские сим-карты, столкнулись с другой бедой – мобильные телефоны постепенно разряжаются, а подпитать их никак.

И эти проблемы оказавшихся в ловушке людей – не последние, ведь вода продолжает прибывать, а оккупанты заниматься эвакуацией не собираются.

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Целые семьи сидят на крышах домов, молят о помощи и спасении, но на их просьбы оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей. Украинские военные с высоты, благодаря дронам, видят сложную ситуацию и, к сожалению, ничем не могут помочь,

– отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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И это часть беды, если бы российские террористы только забывали о местном населении, спасаясь сами. Однако они не только не проводят эвакуации, но и мешают это делать волонтерам.

Дороги перекрыты, а аргументом не спускать лодки на воду служит автомат.

По состоянию на данный момент эвакуации нет. Военные РФ запрещают выезжать своим транспортом. Дорога в соседнюю общину, в Копани, где готовы принять людей, закрыта. А за попытку спустить на воду лодку военные РФ просто расстреливают на месте. Спастись очень мало шансов,

– рассказала Татьяна Гасаненко.

Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, появляются сообщения о том, что:

людей не пропускают на блокпостах и возвращают назад без российского паспорта;

обстреливают Херсон во время эвакуации;

не допускают волонтеров, желающих помочь людям, на временно оккупированную территорию;

сами не эвакуируют людей.

Затопленное левобережье Херсонщины / Фото из соцсетей

И это при том, что еще накануне оккупанты пытались создать картинку, якобы Украина виновата в катастрофе, а они, такие "герои", будут эвакуировать местное население. Делали это, как отметила Татьяна Гасаненко, возле здания ГСЧС, куда добраться уже было невозможно.

Так что, вероятно, риторическим будет вопрос, зачем нелюдям массовая гибель невинных людей.

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