Из затопленных Алешек оккупанты не дают эвакуироваться: город закрыт блокпостами
После подрыва Каховской ГЭС десятки украинских населенных пунктов на Левобережье оказались в критической ситуации, потому что они постепенно уходят под воду. При этом если на подконтрольной Украине территории проводится эвакуация, а пострадавшим всей страной пытаются помочь, на оккупированных территориях россияне перебирают, кого спасать, а кого – нет.
В частности, они закрыли временно оккупированные Алешки, которые уже 7 июня почти полностью были под водой, а на выездах установили блокпосты. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает 24 Канал.
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Из водной ловушки людей выпускают выборочно
Александр Прокудин отметил, что оккупанты не только закрыли южный украинский город, но и объявили там так называемый "карантин". Из Алешек людей они выпускают избирательно – спастись могут только те, кто за время оккупации получил российский паспорт.
Занимаются российские террористы и эвакуацией. Однако в российский Воронеж они вывозят тоже только тех, кто имеет двуглавую курицу на обложке своих документов.
Так что спасти людей с временно оккупированного левого берега Херсонской области пытаются украинцы. В настоящее время удалось вывезти из опасных регионов около 100 человек.
Однако и этому россияне пытаются помешать. В ходе спасательных операций украинских сил они открывают огонь.
Ситуация в Алешках критическая
Александр Прокудин подчеркнул, что сегодня ситуация во временно оккупированном городе, как и вообще на левом берегу, критическая.
Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дело не пошло. Никакой эвакуации не было. В настоящее время в общине нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах питания,
– сказал председатель Херсонской ОВА.
Следовательно, из-за террора России в Алешках пропадают без вести и гибнут люди. В результате подтопления подтверждена смерть 8 человек. Однако эта цифра – лишь проверенная информация врачами Алешек.
Сколько же жертв на самом деле – даже представлять страшно. Ведь в общине уже были случаи нахождения трупов людей.
"Те цифры, которые называют (в сети – 24 Канал) – это не подтвержденная информация", – отметил Александр Прокудин.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
- В результате подрыва Каховской ГЭС значительное количество территорий Левобережья Украины было подтоплено. Из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема. Вода не только смывала населенные пункты, но и кладбища, скотомогильники, канализационные сооружения. Следовательно, сейчас воды имеют высокую степень загрязнения.,
- Отсюда велика угроза распространения инфекционных заболеваний и попадания их в водоемы. Чтобы этого не допустить, на территории Херсонской общины действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, отлова рыбы. Этого нельзя делать в акватории Днепра и в других водоёмах, а также на местах затопления или подтопления населенных пунктов.
- Еще одной большой проблемой является минная опасность, ведь вода смывала минные поля. Поэтому боеприпасы дрейфуют по течению и заплывают, в частности, в домовладения. По словам руководителя гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Романа Головни, "отголоски этой катастрофы будут не одно десятилетие".
- Кроме того, из-за низкого уровня воды в водохранилище, которое составляет уже 10,55 метра, стал невозможен набор воды для Запорожской АЭС.
- Также в результате подрыва ГЭС возникнут проблемы с водоснабжением для сотен населенных пунктов. С этой проблемой столкнутся Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.
- Более того, без пресной воды может остаться и временно оккупированный Крым. Прогнозируют, что питьевая вода там будет не только уменьшаться, но и терять качество.