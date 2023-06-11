Из затопленных Алешек оккупанты не дают эвакуироваться: город закрыт блокпостами

После подрыва Каховской ГЭС десятки украинских населенных пунктов на Левобережье оказались в критической ситуации, потому что они постепенно уходят под воду. При этом если на подконтрольной Украине территории проводится эвакуация, а пострадавшим всей страной пытаются помочь, на оккупированных территориях россияне перебирают, кого спасать, а кого – нет.

В частности, они закрыли временно оккупированные Алешки, которые уже 7 июня почти полностью были под водой, а на выездах установили блокпосты. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает 24 Канал.

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Из водной ловушки людей выпускают выборочно

Александр Прокудин отметил, что оккупанты не только закрыли южный украинский город, но и объявили там так называемый "карантин". Из Алешек людей они выпускают избирательно – спастись могут только те, кто за время оккупации получил российский паспорт.

Занимаются российские террористы и эвакуацией. Однако в российский Воронеж они вывозят тоже только тех, кто имеет двуглавую курицу на обложке своих документов.

Так что спасти людей с временно оккупированного левого берега Херсонской области пытаются украинцы. В настоящее время удалось вывезти из опасных регионов около 100 человек.

Однако и этому россияне пытаются помешать. В ходе спасательных операций украинских сил они открывают огонь.

Ситуация в Алешках критическая

Александр Прокудин подчеркнул, что сегодня ситуация во временно оккупированном городе, как и вообще на левом берегу, критическая.

Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дело не пошло. Никакой эвакуации не было. В настоящее время в общине нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах питания,

– сказал председатель Херсонской ОВА.

Следовательно, из-за террора России в Алешках пропадают без вести и гибнут люди. В результате подтопления подтверждена смерть 8 человек. Однако эта цифра – лишь проверенная информация врачами Алешек.

Сколько же жертв на самом деле – даже представлять страшно. Ведь в общине уже были случаи нахождения трупов людей.

"Те цифры, которые называют (в сети – 24 Канал) – это не подтвержденная информация", – отметил Александр Прокудин.

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