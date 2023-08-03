Экоцид как он есть: во что сегодня превратилось Каховское водохранилище – шокирующие кадры

Полковник ОК "Юг" показал последствия подрыва Каховской ГЭС оккупантами. Россия совершила настоящий экоцид на территории Украины – дно хранилища высыхает.

На опубликованном видео видны масштабы совершенной террористической атаки. На восстановление после подрыва Каховской ГЭС в Украину уйдет как минимум 6 лет.

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Россия уничтожает экологию

На опубликованном Владиславом Назаровым видео можно заметить огромные клочья суши на территории, где когда-то было Каховское водохранилище. Примечательно, что часть земли уже поросла травой.

В результате террористической атаки россиян огромное водохранилище превращается буквально в пустыню.

Последствия взрыва ГЭС: смотрите видео

Подрыв россиянами Каховской ГЭС