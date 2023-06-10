Каховское водохранилище продолжает мельчать: потеряно около трети воды из весеннего половодья
Источник:Укргидроэнерго
В ночь на 6 июня страна-террористка подорвала Каховскую ГЭС, из-за чего удерживаемая в водохранилище вода начала затапливать десятки населенных пунктов Левобережья Украины. В самом Каховском водохранилище воды становится все меньше.
На четвертый день после экоцида России вода все еще продолжает спадать. Происходит это со скоростью более метра в сутки.
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Уровень воды продолжает падать
Всего за несколько дней уже потеряно более трети воды из Каховского водохранилища. Там она была накоплена благодаря весеннему половодью.
По состоянию на 06:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 10,55 метра. Как подчеркнули в Укргидроэнерго – это почти на 1,2 метра ниже предыдущих суток.
Однако вода не перестает спадать. Согласно обновленной оперативной информации, уже по состоянию на 08:00 уровень воды Каховского водохранилища в этом районе упал до 10,42 метра, то есть на 13 сантиметров за 2 часа.
Уже в 10:00 эта отметка снова снизилась. На этот раз – на 11 сантиметров. То есть уровень Каховского водохранилища в это время составил 10,31 метра. В общем, из водохранилища вытекло более 62% его объема.
К сожалению, уровень воды будет продолжать падать и дальше. По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, по расчетам специалистов глубина русла реки будет на уровне 6-7 метров.
Остальные ГЭС продолжают работать
Также в Укргидроэнерго отметили, что в верхних водохранилищах Днепра другие ГЭС продолжают аккумулировать воду. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков.
Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС,
– подчеркнули в Укргидроэнерго.
Когда уровень воды достигнет критических отметок, а также когда местное население будет эвакуировано, начнется "следующий, более сложный этап, а именно – устранение последствий катастрофы".
В Укргидроэнерго поделились, что для устранения последствий российского теракта специалистам, среди прочего, нужно много насосов для откачки воды. Чтобы приобрести их, а также топливо, компания уже обратилась к Херсонской ОВА.
Подрыв Каховской ГЭС: коротко
- Подрывом Каховской ГЭС страна-террористка повлекла за собой масштабную гуманитарную и экологическую катастрофу на Херсонщине. Случилось это в ночь на 6 июня.
- В отличие от оккупантов, украинские власти, спасатели и обычные граждане бросились эвакуировать местное население, оказавшееся в зоне затопления водами водохранилища.
- В то же время россияне не то, что не проводят масштабную эвакуацию, но и грозят убийством тем, кто на Левобережье пытается спасти людей. Более того, они перекрыли дороги для местного населения.
- Однако иногда они позволяют людям покинуть зону катастрофы. Однако – за денежное вознаграждение.
- Более того, россияне пытаются помешать спасать людей и Украине. Так, 8 июня они во время эвакуации жителей Херсона нанесли артиллерийский удар по центральным и прибрежным районам города.