Каховское водохранилище продолжает мельчать: потеряно около трети воды из весеннего половодья

В ночь на 6 июня страна-террористка подорвала Каховскую ГЭС, из-за чего удерживаемая в водохранилище вода начала затапливать десятки населенных пунктов Левобережья Украины. В самом Каховском водохранилище воды становится все меньше.

На четвертый день после экоцида России вода все еще продолжает спадать. Происходит это со скоростью более метра в сутки.

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Уровень воды продолжает падать

Всего за несколько дней уже потеряно более трети воды из Каховского водохранилища. Там она была накоплена благодаря весеннему половодью.

По состоянию на 06:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 10,55 метра. Как подчеркнули в Укргидроэнерго – это почти на 1,2 метра ниже предыдущих суток.

Однако вода не перестает спадать. Согласно обновленной оперативной информации, уже по состоянию на 08:00 уровень воды Каховского водохранилища в этом районе упал до 10,42 метра, то есть на 13 сантиметров за 2 часа.

Уже в 10:00 эта отметка снова снизилась. На этот раз – на 11 сантиметров. То есть уровень Каховского водохранилища в это время составил 10,31 метра. В общем, из водохранилища вытекло более 62% его объема.

К сожалению, уровень воды будет продолжать падать и дальше. По словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, по расчетам специалистов глубина русла реки будет на уровне 6-7 метров.

Остальные ГЭС продолжают работать

Также в Укргидроэнерго отметили, что в верхних водохранилищах Днепра другие ГЭС продолжают аккумулировать воду. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков.

Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС,

– подчеркнули в Укргидроэнерго.

Когда уровень воды достигнет критических отметок, а также когда местное население будет эвакуировано, начнется "следующий, более сложный этап, а именно – устранение последствий катастрофы".

В Укргидроэнерго поделились, что для устранения последствий российского теракта специалистам, среди прочего, нужно много насосов для откачки воды. Чтобы приобрести их, а также топливо, компания уже обратилась к Херсонской ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко