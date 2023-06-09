Выносим людей через окна, – волонтер показал ужасающие масштабы эвакуации из Херсона

Уже четвертый день идет операция по эвакуации жителей затопленных районов Херсонщины, в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами. Людям нужно много еды и воды.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Херсона Виталий Боруль. По его словам, сейчас эвакуационных команд и лодок хватает.

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Эвакуировано 70 – 80% от общего количества людей

Боруль рассказал, что он с командой уже третий день находится в Херсоне. Их отряд насчитывает 22 человека и 6 лодок с необходимым инвентарем, с помощью которых происходит эвакуация жителей Херсона.

Только наша команда эвакуировала ориентировочно 280 человек. Это пожилые люди, многие с инвалидностью, которых приходилось выносить фактически на руках,

– подчеркнул волонтер.

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Он добавил, что за время эвакуации спасателям и волонтерам удалось эвакуировать в общей сложности более 2000 человек, или 70-80% всех жителей, которые оставались на тот момент в районах затопления. Оставшиеся говорят, что им некуда идти и часто не соглашаются на эвакуацию.

Волонтер подчеркнул, что в скором времени потребуются помпы и генераторы, чтобы откачивать воду из зданий.

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