Выносим людей через окна, – волонтер показал ужасающие масштабы эвакуации из Херсона
Уже четвертый день идет операция по эвакуации жителей затопленных районов Херсонщины, в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами. Людям нужно много еды и воды.
Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Херсона Виталий Боруль. По его словам, сейчас эвакуационных команд и лодок хватает.
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Эвакуировано 70 – 80% от общего количества людей
Боруль рассказал, что он с командой уже третий день находится в Херсоне. Их отряд насчитывает 22 человека и 6 лодок с необходимым инвентарем, с помощью которых происходит эвакуация жителей Херсона.
Только наша команда эвакуировала ориентировочно 280 человек. Это пожилые люди, многие с инвалидностью, которых приходилось выносить фактически на руках,
– подчеркнул волонтер.
Виталий Боруль рассказал об актуальной ситуации в Херсоне: смотреть видео
Он добавил, что за время эвакуации спасателям и волонтерам удалось эвакуировать в общей сложности более 2000 человек, или 70-80% всех жителей, которые оставались на тот момент в районах затопления. Оставшиеся говорят, что им некуда идти и часто не соглашаются на эвакуацию.
Волонтер подчеркнул, что в скором времени потребуются помпы и генераторы, чтобы откачивать воду из зданий.
Подрыв Каховской ГЭС: главное
- 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, чем повлекли за собой масштабную гуманитарную и экологическую катастрофу на Херсонщине. Также в результате обмеления Днепра пострадают общины в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Украина сразу начала операцию по эвакуации жителей из зоны техногенной катастрофы. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС в Херсонской области привлечены к спасательной операции.
- 8 июня, во время эвакуации жителей Херсона, российские оккупанты цинично нанесли артиллерийский удар по центральным и прибрежным районам города. В результате обстрелов пострадали 8 человек.