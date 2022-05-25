Последствия разрушений в Краснополье сняли сверху:

Сегодня ночью, 25 мая, российские оккупанты снова атаковали Краснополье на Сумщине.

Из-за вражеских обстрелов пострадали около 20 домов местных жителей, передает 24 канал.

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Россияне нанесли ракетный удар по Краснополью около часу ночи. Сейчас из-за поврежденных линий электропередач половина поселка остается без электроэнергии.

В сети уже появилось видео с последствиями разрушений. Многие дома повреждены, а люди стоят рядом со своими разрушенными домами и с правоохранителями фиксируют преступления российских оккупантов.

Последствия вражеской атаки по Краснополью в Сумской области: видео

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий утром сообщил, что вражеская авиация не пересекала границы Украины, то есть атаку совершили именно с территории России.

Вероятное повторное вторжение на Сумщину

Украинские пограничники снова готовятся к вероятному вторжению российских войск на Сумщину и Черниговщину. Оккупанты наращивают войска и технику вблизи границы с Украиной. В то же время, по этим приграничным городам россияне ежедневно цинично готовят из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и т.д.

Последние обстрелы в Сумской области: главное

Вечером 24 мая российские кафиры обстреляли пограничные границы Сумщины , в частности вражеские ракеты захватчики выпускали по Гудовому и Шалигиновому. Всего вчера с территории России в Сумскую область зафиксировали 6 "прилетов". Известно, что ракеты были выпущены из двух самолетов типа Су.

Также вчера вечером произошли обстрелы территории Сумской области. Несколько вражеских самолетов дважды производили пуски неуправляемыми ракетами в направлении Шосткинского района.

Вблизи другой деревни этого района разорвалось 8 боеприпасов. Еще 7 мин взорвались в окрестностях населенного пункта Конотопского района Сумщины.

В оперативном командовании "Север" сообщили, что в течение 24 мая в течение часа кафиры 15 раз обстреляли Сумскую область, в том числе атаковали населенные пункты Бояро-Лежачие и Товстодубово.

Ранее утром 21 мая россияне открыли огонь по Сумскому району. Больше часа враг гнал по приграничной территории по ракетным системам залпового огня. Также в это время россияне обстреляли эсманскую общину из артиллерии.

Вечером 19 мая кафиры также обстреливали территорию вдоль границы на Сумщине. Обстрелы продолжались более 5 часов.

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